Turista ferita nella gita a Capri, salvata dall’elisoccorso

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Intensa attività di salvataggio delle Fiamme Gialle irpine del Soccorso Alpino. Lo scorso 9 aprile i militari specializzati della Stazione di Sant’Angelo dei Lombardi hanno soccorso un’escursionista nei pressi dell’Osservatorio di Capri. Fondamentale il contributo durante l’intervento, a seguito dell’attivazione della Centrale Operativa del C.N.S.A.S., dell’aeromobile della Sezione Aerea di Napoli.

Escursionista salvata in elicottero

Giunti nell’area operativa e individuata la persona ferita, le operazioni di soccorso sono entrate nel vivo con il calo tramite verricello di due operatori del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (S.a.g.f.). Questi ultimi hanno raggiunto l’escursionista in condizioni ambientali particolarmente impegnative. Infatti, considerate le avverse condizioni meteorologiche e la complessità dello scenario operativo, previa autorizzazione della centrale operativa del 118, si è deciso di procedere al recupero mediante elitrasporto. Questa scelta ha garantito la massima sicurezza nelle operazioni.

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La paziente, una turista spagnola, è stata trasferita all’elisuperficie di Capri, per poi ricevere le cure del personale sanitario del 118 per i successivi accertamenti e trattamenti. L’intervento si è svolto in piena sinergia tra le diverse componenti operative coinvolte, inclusi gli operatori del CNSAS, confermando l’elevato livello di coordinamento ed efficacia nelle attività di soccorso, anche in contesti complessi e ad alta criticità.