PUBBLICITÀ
HomeCronacaAggressione al 118 a Giugliano, sanitari insultati e minacciati dal figlio del...
CronacaCronaca locale

Aggressione al 118 a Giugliano, sanitari insultati e minacciati dal figlio del paziente

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Aggressione al 118 a Giugliano, sanitari insultati e minacciati dal figlio del paziente
Aggressione al 118 a Giugliano, sanitari insultati e minacciati dal figlio del paziente
PUBBLICITÀ

Un intervento del 118 si è trasformato in una scena di forte tensione a Giugliano. A riportare quanto segue, l’associazione “Nessuno tocchi Ippocrate” attraverso un post pubblicato su Facebook.

Aggressione al 118 a Giugliano, sanitari insultati e minacciati dal figlio del paziente

L’ambulanza India, impegnata nel soccorso di un paziente affetto da dispnea, ha operato tra urla, insulti e minacce da parte del figlio dell’uomo, che contestava l’assenza del medico a bordo del mezzo di emergenza.

PUBBLICITÀ

L’episodio, avvenuto davanti al pronto soccorso di Giugliano e documentato in un video, ha avuto come bersaglio l’autista soccorritore e l’infermiera, costretti a svolgere il proprio lavoro in un clima di intimidazione e aggressività.

Un ennesimo episodio che riaccende i riflettori sulla sicurezza degli operatori sanitari, che ancora una volta si sono trovati a lavorare in condizioni di estrema difficoltà.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati