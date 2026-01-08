PUBBLICITÀ

Un intervento del 118 si è trasformato in una scena di forte tensione a Giugliano. A riportare quanto segue, l’associazione “Nessuno tocchi Ippocrate” attraverso un post pubblicato su Facebook.

Aggressione al 118 a Giugliano, sanitari insultati e minacciati dal figlio del paziente

L’ambulanza India, impegnata nel soccorso di un paziente affetto da dispnea, ha operato tra urla, insulti e minacce da parte del figlio dell’uomo, che contestava l’assenza del medico a bordo del mezzo di emergenza.

L’episodio, avvenuto davanti al pronto soccorso di Giugliano e documentato in un video, ha avuto come bersaglio l’autista soccorritore e l’infermiera, costretti a svolgere il proprio lavoro in un clima di intimidazione e aggressività.

Un ennesimo episodio che riaccende i riflettori sulla sicurezza degli operatori sanitari, che ancora una volta si sono trovati a lavorare in condizioni di estrema difficoltà.