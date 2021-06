Il mese scorso in uno sfogo social Anna Munafò ha rivelato di essere ingrassata 28 kg. L’ex tronista di Uomini e Donne ha detto che la gente la giudica per il suo cambiamento e che questo non la ferisce, ma che prova solo imbarazzo per loro.

Intervistata da FanPage la tronista di Uomini e Donne, riporta Biccy, ha raccontato di quando una sua conoscente ha fatto girare gli amici per far veder loro quanto lei fosse ingrassata.

“Dopo la gravidanza ho preso 31 kg, poi ne ho persi la metà e successivamente li ho ripresi in parte. Mi piace mangiare. Non mi importa dell’aspetto fisico. Un pomeriggio sono uscita, ero a un aperitivo e c’era una persona che conosco. Ha chiamato gli amici per dire loro di voltarsi, guardarmi e notare quanto fossi ingrassata. Ho assistito a tutta la scena.

Sono scoppiata a ridere. Onestamente non me ne importa niente. Non mi sono sentita in imbarazzo, ma mi sono vergognata per quella persona. Se vuoi ti dico anche quanto peso: 92 chili e sono alta 1,76 m. Da un anno e mezzo, apro l’armadio e non mi entra nessuno dei vestiti che ho. Psicologicamente mi rifiuto di comprare indumenti della taglia attuale, perché penso che se ho tutto di una taglia più piccola, allora devo dimagrire. Ma niente, non funziona (ride, ndr). I chili -dice l’ex tronista di Uomini e Donne- si prendono e si perdono. Non mi giustifico dicendo di essere ingrassata per via della gravidanza. Quei chili ce li ho perché mi piace mangiare. L’importante è che io sia in salute e stia bene con me stessa. Quello che dicono gli altri non mi interessa“.

