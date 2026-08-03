Uomo rinvenuto in strada con una ferita alla testa, corsa all’Ospedale del Mare: è grave

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Questa mattina, i carabinieri della sezione radiomobile di Torre del Greco hanno prestato soccorso ad un uomo di 50 anni circa.

Era in via Prota, altezza civico 42, a terra con una ferita alla testa, incosciente. L’uomo è stato portato all’ospedale del Mare, in attesa di intervento per un trauma cranico. È in pericolo di vita: non è stato ancora identificato. Indagini in corso per ricostruire dinamica e matrice.