Agguato nel Napoletano, due ragazzi feriti dai colpi di pistola

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Tra domenica e lunedì due ragazzi sono arrivati accompagnati da alcuni conoscenti presso la clinica Santa Lucia. Poco dopo sono intervenuti gli agenti del Commissariato di San Giuseppe Vesuviano che hanno avviato i primi accertamenti raccogliendo le dichiarazioni dei feriti nell’agguato. Secondo il loro racconto, i due giovani si trovavano in via Alveo Falangone dove sarebbero stati avvicinati da un gruppo. Come riporta il Mattino, La situazione sarebbe degenerata fino a quando uno degli aggressori avrebbe esploso diversi colpi di pistola.

Il 22enne è stato raggiunto da un proiettile a un braccio ed è stato successivamente trasferito all’ospedale di Nola mentre il 19enne è stato colpito alla gamba destra ed è stato ricoverato all’Ospedale del Mare. Gli investigatori stanno verificando la versione fornita dai due giovani, già conosciuti dalle forze dell’ordine: non sono in pericolo di vita.

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