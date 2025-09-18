Venus Williams e Andrea Preti sposi a Ischia, location da favola e invitati top secret

PUBBLICITÀ

Ischia si prepara a trasformarsi in un set da sogno per un evento che farà parlare il mondo intero. Venerdì, la campionessa di tennis Venus Williams, icona internazionale ed ex numero uno del ranking mondiale, sposerà l’attore e modello Andrea Preti. Le nozze promettono di calare sull’isola verde un’atmosfera magica, richiamando volti noti dello sport, del cinema e dello spettacolo.

La cornice scelta è tra le più affascinanti: il faro di Punta Imperatore, una scogliera maestosa che domina l’orizzonte, raggiungibile solo percorrendo un sentiero scavato nel tufo e una lunga scalinata di 155 gradini. Un luogo sospeso tra cielo e mare, che regalerà agli sposi e agli invitati un momento di rara intensità.

Il legame tra Venus e Ischia è nato appena un anno fa, quando la tennista, in vacanza a Sant’Angelo, si lasciò conquistare dalla luce, dai colori e dalla quiete mediterranea. Da quel colpo di fulmine è maturata la scelta di celebrare qui il suo giorno più importante, lontano dai clamori delle grandi metropoli e immersa nel fascino autentico dell’isola.

Dopo lo scambio delle promesse, il ricevimento prenderà vita a L’Isola, ristorante firmato dallo chef stellato Nino Di Costanzo e dal maestro pizzaiolo Ivano Veccia. Per l’occasione, il locale sarà riservato in esclusiva, con un servizio di sicurezza paragonabile a quello di un grande evento internazionale. L’elenco degli ospiti resta avvolto dal riserbo, ma tra i nomi più attesi spicca naturalmente Serena Williams, pronta a festeggiare la sorella insieme alla famiglia.

L’atmosfera di festa inizierà già alla vigilia, con una cena sul mare che riunirà le due famiglie. Gli invitati raggiungeranno in barca il ristorante scelto per il primo brindisi, un appuntamento che profuma di Napoli, tra sapori tradizionali e calore mediterraneo. Sarà l’anteprima perfetta di un matrimonio che promette di accendere i riflettori del mondo su Ischia.