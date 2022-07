Vince la testardaggine di Luca, l’annuncio che tutti aspettavano: “Sta meglio”

“Vogliamo ringraziare tutti per l’affetto e la grande vicinanza dimostrata, siamo felici di comunicarvi che le condizioni di Luca sono nettamente migliorate. Vi abbracciamo con grande affetto e gratitudine”. Questa la buona notizia che arriva dal Monaldi sulle condizioni di Luca Esposito, noto chef del ristorante ‘La Locanda del Testardo” a Bacoli, ferito in un grave incidente avvenuto nella serata tra lunedì e martedì. Ad aggiornare sulle condizioni di salute di Luca è la sorella Rosaria, attraverso il suo profilo Fb.

Il terribile schianto è avvenuto stanotte in Tangenziale. Luca era di ritorno da un evento al Nabilah. Dopo una serata trascorsa tra colleghi e amici è andato via per far ritorno a casa, ma sulla via del ritorno ha avuto un grave incidente. Ora è ricoverato al Monaldi dove lo hanno operato d’urgenza.

In queste ore tantissimi messaggi in queste ore stanno arrivando alla famiglia di Luca, sposato e genitore di due bellissime bambine. “Forza Luca preghiamo per te, per i tuoi soccorritori che possano stabilizzare la tua situazione e che i tuoi angeli possano proteggerti in questo momento difficile. Non mollare che la tua splendida famiglia ti aspetta!”. Il Locale è rimasto chiuso.