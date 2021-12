Capodanno a Napoli, De Luca frena gli entusiasmi: “Blocco feste e movida”

Il Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca frena gli entusiasmi sul Capodanno a Napoli: “Tra oggi e domani firmo le ordinanze per bloccare la movida dei baretti e le feste e gli assembramenti di Capodanno”.

Soltanto ieri, il sindaco del capoluogo campano Gaetano Manfredi aveva dichiarato: “Stiamo ragionando e avremo anche altri incontri la prossima settimana sia per discutere delle modalità del 24 dicembre sia per valutare la situazione del 31. Seguiremo l’andamento dei contagi di questa settimana e poi faremo una valutazione. In merito al Capodanno abbiamo già trovato una doppia soluzione: o in piazza o un evento dal vivo trasmesso televisivamente. L’andamento dei contagi ci fa preoccupare, il tema della sicurezza è fondamentale“.

STRETTA SUGLI APERITIVI A POZZUOLI

Negli ultimi giorni c’è stato a Pozzuoli un aumento dei contagi da covid-19 e per questo motivo il sindaco Vincenzo Figliolia stoppa gli aperitivi di Natale. “La pandemia non è ancora debellata e non ci possiamo permettere di abbassare la guardia. Mi appello pertanto al buon senso dei cittadini, dei giovani soprattutto, invitandoli a rispettare le misure già in vigore con l’ordinanza regionale e di utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale nelle aree all’aperto di maggior affollamento. A tal proposito vi anticipo che firmerò un’ordinanza con la quale sarà vietata per le prossime festività, a partire già dal 7 dicembre, l’organizzazione di eventi che comportino eccessivi assembramenti di persone nei luoghi pubblici e mi riferisco in particolare ai cosiddetti ‘aperitivi’ della movida. Capisco che i giovani vogliono divertirsi ma lo possono fare anche in altro modo, evitando gli assembramenti che facilitano la trasmissione del virus. Ne va di mezzo la nostra salute e questo non lo possiamo dimenticare. Saranno intensificati i controlli da parte della polizia municipale”.