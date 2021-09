Vive al sole dei Caraibi grazie al Reddito di Cittadinanza, beccata dai carabinieri. I militari della stazione di Castel San Pietro Terme, verificando 171 posizioni, scoprivano 8 persone non in regola. Stando a una stima delle forze dell’ordine, le persone avrebbero percepito, senza averne i requisiti, contributi per un ammontare di 33mila euro. Tra queste c’è anche una 50enne bolognese che viveva stabilmente ai Caraibi e incassava il sostegno economico.

In base a quanto accertato la donna era rientrata in Italia per chiedere il reddito di cittadinanza e, una volta ottenuto l’aiuto, è rientrata nella sua abitazione in un’isola del Mar dei Caraibi. Le 8 persone scoperte sono state anche segnalate alle autorità competenti per il recupero delle somme percepite illecitamente.

I CONTROLLI SUL REDDITO DI CITTADINANZA

