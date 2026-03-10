PUBBLICITÀ
Volevano portare droga e telefonini nel carcere di Salerno, 2 arresti
Volevano portare droga e telefonini nel carcere di Salerno, 2 arresti

Domenica scorsa i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Salerno unitamente a personale della sezione volanti della Questura, hanno proceduto all’arresto di due uomini per detenzione ai fini di droga.

Secondo la ricostruzione operata dalla Polizia Giudiziaria, a seguito di segnalazione da parte di personale della Polizia Penitenziaria, di un drone che sorvolava la Casa Circondariale di Salerno, gli indagati venivano individuati a bordo di auto parcheggiata nelle vicinanze del predetto luogo di detenzione ed alla vista degli operanti si davano alla fuga terminata dopo poco con l’impatto contro un altro veicolo in sosta.

Recuperando anche gli involucri, che gli arrestati avevano lanciato dal finestrino nel corso della fuga, i medesimi venivano individuati in possesso di circa 800 grammi di hashish, circa 120 gr. di cocaina e circa 15 grammi di crack, un bilancino di precisione, tre smartphone con relative schede SIM e caricabatterie, nonché materiale per il confezionamento e attrezzatura tecnica idonea al verosimile trasporto dello stupefacente mediante drone.

