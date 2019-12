Vomero. A 13 anni con un coltello a serramanico nelle tasche, i controlli della polizia

Nei giorni scorsi nel quartiere Vomero si è svolta un’operazione di “Alto Impatto” nelle zone di piazza Immacolata, piazza Vanvitelli, via Aniello Falcone, via Scarlatti, via Luca Giordano (area pedonale), piazza Leonardo e piazzale San Martino. L’attività, coordinata dal Commissariato Vomero con il supporto degli equipaggi dei Reparti Prevenzione Crimine Piemonte, Liguria, Sardegna e Campania, ha permesso di identificare 529 persone di cui 98 con precedenti di polizia.

Ancora più proficui i controlli avvenuti in piazzale San Martino, dove un 13enne, in compagnia di altri due coetanei, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico con una lama di oltre 7 cm; l’arma è stata sequestrata ed i tre giovani sono stati affidati ai genitori.