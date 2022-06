Targhe coperte con le mascherine per violare la ZTL: il video denuncia

La movida è sempre più un problema nella città di Napoli: se ai ben noti problemi della piccola, ma comunque letale, criminalità nel centro storico, ed al puntuale caos viabilità che si fa sulla strada degli chalet di Mergellina, il consigliere Francesco Borrelli segnala una nuova illegalità, stavolta riscontrata nel quartiere di Bagnoli: “La Ztl di Nisida – Coroglio continua a essere violata impunemente ogni sera da centinaia di automobilisti che nei pressi del divieto di accesso si fermano per coprire la targa dell’auto con ogni mezzo, ivi comprese le mascherine di protezione per il Covid. Un video vergognoso, arrivato sabato notte, immortala decine di auto in sosta con i relativi conducenti che si affannano a coprire le targhe per poi proseguire verso i locali di Nisida”.

“Ingorghi e caos: Coroglio in balia dell’inciviltà”

“Oltre a violare la zona a traffico limitato, i protagonisti di questa inciviltà creano ingorghi pazzeschi e caos con momenti di tensione tra chi vorrebbe semplicemente andare verso la collina di Posillipo e si trova imbottigliato in strada in attesa che il camuffamento delle macchine abbia fine. Una situazione inaccettabile e molto pericolosa per la quale, già da tempo, chiediamo presìdi fissi delle forze dell’ordine in un’area regolarmente presa d’assalto dai giovani che è stata in passato teatro di numerosi episodi criminali anche tragici”. Queste le parole del consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, che ha ricevuto il video da un automobilista, che dell’accaduto ha anche fornito un video denuncia.

Movida senza controllo

Nonostante le puntuali sanzioni ai gestori dei locali, e nonostante i numerosi posti di blocco delle forze dell’ordine, continuano ad imperversare orde di incivili nelle zone della movida napoletana: quest’episodio accaduto su via Coroglio, non è il primo, infatti anche la settimana scorsa, su un’altra zona a traffico limitato, sono state registrate alcune violazioni del codice della strada.

