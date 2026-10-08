Abbattuto il Palazzo Fienga, era il fortino del clan Gionta

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Palazzo Fienga è stato uno dei simboli più rappresentativi dell’alta borghesia di Torre Annunziata. La famiglia Fienga, industriali di origini partenopee e proprietari terrieri, furono i primi, insieme agli Orsini, nel periodo post unitario a credere nelle alte potenzialità commerciali derivanti dalla Marina, tanto da investire, in soccorso al nuovo Stato, ogni loro sforzo nella creazione del nuovo attracco torrese e per la realizzazione del polo portuale dei depositi combustibili. Da qui maturò la scelta di imperniare a Torre Annunziata la loro dimora, con la costruzione di uno dei palazzi più maestosi della città. Nel secondo dopoguerra Palazzo Fienga fu lottizzato e suddiviso a terzi. “A Torre Annunziata abbattuto dall’Esercito il fortino della camorra: anche questo significa difendere l’Italia“, ha dichiarato il Ministro della Difesa, Guido Crosetto.

La piazza della legalità al posto di Palazzo Fienga

Lo scorso 5 maggio, il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, è stato a Torre Annunziata dove sono iniziate le operazioni di abbattimento di Palazzo Fienga. In seguito alla completa demolizione – condotto dal 21° Reggimento Guastatori del Genio militare dell’Esercito Italiano – prenderà avvio un percorso di riqualificazione dell’intera area che permetterà di restituire quei luoghi alla collettività. Al posto dello stabile fatiscente verrà realizzata una “piazza della legalità”, simbolo di rinascita e coesione sociale, che si estenderà su una superficie di 4400 metri quadrati. Per i nuovi lavori verrà reimpiegato oltre il 75% del materiale recuperato dalla demolizione della roccaforte del clan Gionta.

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All’iniziativa avevano preso parte, tra gli altri, il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. “Raggiungiamo un risultato dal grande valore simbolico. Viene raso al suolo un palazzo che per troppo tempo è stato emblema della presenza pervasiva e sanguinaria della camorra. Grazie all’azione messa in campo da tutte le Istituzioni, quest’area, da posto tetro e opprimente, diventerà luogo di aggregazione, una piazza aperta a tutti coloro che vivono in questo territorio ricco di potenzialità, di vitalità, di storia. La lotta alle mafie si fa anche restituendo alla comunità i patrimoni confiscati, trasformandoli così da frutto di attività criminali in presìdi di legalità, sicurezza e di welfare. Quasi un risarcimento del danno a favore della collettività. Il mio augurio è che questa piazza possa essere intitolata a Giancarlo Siani“, ha dichiarato nel corso del suo intervento il ministro Piantedosi.