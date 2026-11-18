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Aprire il tatami al territorio per offrire ai ragazzi un luogo di ascolto e confronto, attraverso i valori del judo. È l’obiettivo di IPPON LAB – Laboratori Civici, l’iniziativa ideata da Crazy Fitness Judo in programma domenica 29 novembre 2026, dalle ore 9.30, in via Larga snc, Zona PIP, a San Marcellino. Una mattinata che riunisce giovani atleti, famiglie e ospiti intorno a un messaggio: «La vera forza non prevarica mai».

IPPON LAB propone la palestra come piazza di comunità: uno spazio in cui l’esperienza sportiva incontra domande sulle relazioni, sul rispetto e sulla responsabilità. Per ragazzi in cerca di riferimenti, il judo può indicare una strada fatta di regole condivise, fiducia e attenzione all’altro. Imparare a cadere e rialzarsi, riconoscere i propri limiti e misurare la forza diventa il punto di partenza per un dialogo che prosegue oltre l’allenamento. N’SIST ETS ne sposa la causa e affianca Crazy Fitness Judo, riconoscendo nel suo lavoro educativo un’occasione per promuovere partecipazione e autonomia. Durante la giornata Francesca D’Avino e Antea Ravellino presenteranno MIA – Consapevolezza · Autonomia · Identità, il percorso che unisce educazione finanziaria e linguaggi artistici per riconoscere e prevenire la violenza economica e rafforzare la capacità di scelta delle donne. Come sviluppo concreto collegato a MIA sarà presentato il progetto di un corso interamente gratuito di difesa personale per donne in condizioni di fragilità e vittime di violenza.

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A promuoverlo sono Luca Boccia, Responsabile Safeguarding di Crazy Fitness Judo, il Maestro Giovanni Alessio e il Maestro Gino Mottola, patron della struttura ospitante, con il supporto dell’Associazione FAI Antiracket Secondigliano “Nicola Barbato”. Il percorso si basa sulla metodologia Safe Combat & Conditioning (SC&C), ideata presso Crazy Fitness Judo: consapevolezza corporea, prevenzione del rischio, gestione dello stress e tecniche di protezione e allontanamento orientate alla sicurezza personale. A sostenere concretamente il progetto sarà anche Union S.p.A. Società Benefit, che ha confermato la propria partecipazione alla presentazione del 29 novembre e il proprio sostegno economico al corso gratuito di difesa personale. Un impegno che avvicina il mondo dell’impresa al territorio e contribuisce a rendere accessibile alle donne un percorso gratuito di difesa personale.

La mattinata si aprirà con il saluto del Maestro Gino Mottola. Al confronto contribuiranno la dott.ssa Carmela Serrone con il libro «Diario di una sbirra», la dott.ssa Robertina Di Martino con la propria testimonianza, la dott.ssa Simona Capella con un intervento pedagogico e la dott.ssa Antonietta Zinno, Consigliera dell’Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della Regione Campania. Ospiti e giovani atleti dialogheranno sul riconoscimento della prevaricazione e sul valore della richiesta di aiuto. Modera Arch. Marco Carusone, Presidente di N’SIST ETS. Appuntamento presso Crazy Fitness Judo, domenica 29 novembre dalle ore 9.30, in via Larga snc, Zona PIP, a San Marcellino (CE).