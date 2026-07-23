Abusi sessuali sulla ragazzina, arrestato alla Stazione Centrale di Napoli

PUBBLICITÀ

Nell’ambito dei servizi disposti dalla Polizia di Stato in piazza Garibaldi e presso la Stazione Centrale di Napoli, gli agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno tratto in arresto quattro persone. In particolare, gli agenti hanno arrestato un uomo che aveva sottratto il portafogli a un turista presso la fermata della metropolitana di piazza Garibaldi, nonché un altro soggetto, irregolare sul territorio nazionale, per violenza sessuale ai danni di una minorenne all’interno della Stazione Centrale.

Successivamente, i medesimi operatori hanno arrestato un uomo che, dopo aver sottratto alcune bevande dalla Food Hall della stazione, ha aggredito e minacciato il titolare dell’esercizio commerciale e un addetto alla sicurezza. Infine, in un locale di corso Novara, gli agenti hanno sorpreso un soggetto mentre cedeva una dose di cocaina. L’uomo è stato pertanto bloccato e trovato in possesso di ulteriori involucri contenenti la medesima sostanza. Per tali motivi, gli indagati sono stati tratti in arresto dal personale operante.

PUBBLICITÀ

Vasto: sorpreso a rubare all’interno di un’autovettura in sosta. Arrestato dalla Polizia di Stato.

La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 45enne, con precedenti di polizia, anche specifici, per tentato furto aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale.

In particolare, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Firenze, hanno notato il predetto intento ad armeggiare all’interno di un veicolo in sosta, che presentava l’allarme sonoro attivo e una portiera aperta. In quei frangenti, il 45enne, avvedutosi della presenza dei poliziotti, ha tentato di darsi alla fuga, finché, con non poche difficoltà, non è stato bloccato dagli operatori e trovato in possesso di un cacciavite e di una torcia elettrica.

Inoltre, dagli accertamenti di seguito esperiti, gli agenti hanno accertato che la serratura della portiera della vettura era stata forzata.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.