La Regione finanzia il nuovo plesso universitario a Nola e le demolizioni degli abusi a Castel Volturno

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La Giunta regionale della Campania, riunitasi giovedì a Palazzo Santa Lucia, su proposta del Presidente Roberto Fico e degli Assessori competenti, ha approvato, tra l’altro, una serie di provvedimenti in materia di diritto allo studio, sviluppo del territorio, politiche sociali e agricoltura.

Borse di studio e Università di Nola

È stata approvata la programmazione annuale degli interventi per il diritto allo studio universitario per l’Anno Accademico 2026/2027. Sono stati fissati i criteri per gli interventi dell’ADISURC, confermando le soglie ISEE/ISPE rispettivamente a € 25.500 e € 54.000. Il finanziamento delle borse di studio sarà coperto tramite gettito della tassa regionale, Fondo Integrativo Statale (MUR) e con uno stanziamento di € 110.000.000 a valere sul Fondo di Rotazione e PR Campania FSE+ 2021/2027, per un totale di circa 225 milioni di euro.

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Sono stati, inoltre, programmati € 15.362.200 (PR Campania FESR 2021-2027) per la realizzazione di un nuovo plesso universitario dell’Università “Parthenope” a Nola, destinato a didattica, laboratori e servizi agli studenti.

Abbattimenti degli abusi edilizi a Castel Volturno

Per quanto riguarda lo sviluppo delle Aree Interne, la Giunta ha preso atto del Preliminare di Strategia per l’Area Interna “Tammaro Titerno” (Comune capofila Castelpagano), focalizzato su transizione digitale, mobilità e valorizzazione delle risorse territoriali, con un’assegnazione complessiva di € 14.343.557,07.

Il Comune di Castel Volturno è stato autorizzato all’utilizzo delle risorse derivanti da economie di gara, pari a circa 292 mila euro e già nella disponibilità dell’ente, al fine di procedere alla demolizione di manufatti abusivi. In materia di politiche sociali, è stato Istituito il Coordinamento regionale per l’affidamento familiare, al fine di coordinare le politiche pubbliche e sostenere l’affido sul territorio.