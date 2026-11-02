Accoltella un uomo dopo l’incidente a Giugliano, 19enne arrestato per tentato omicidio

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I carabinieri, nei giorni scorsi, hanno fermato un 19enne accusato di tentato omicidio. Le attività investigative hanno avuto inizio in seguito ad un episodio verificatosi a Giugliano in Campania la sera dello scorso 27 ottobre, nei pressi dello svincolo della SS 7 Quater di Licola. In seguito ad un incidente stradale che ha visto coinvolti uno scooter e un’autovettura, è nata una violenta rissa tra i conducenti.

L’indagato, in particolare, avrebbe colpito il conducente dello scooter all’addome con un coltello, provocandogli una profonda ferita con emorragia interna. Dopo l’aggressione è fuggito a bordo del proprio veicolo mentre la vittima è stata trasportata d’urgenza presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli, dove è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico, rimanendo tutt’ora ricoverata in prognosi riservata.

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Le indagini hanno consentito di identificare l’aggressore. La perquisizione presso la sua abitazione ha permesso di rinvenire e sottoporre a sequestro sia l’autovettura utilizzata per la fuga – che presentava evidenti danni nella parte anteriore sinistra compatibili con l’impatto – sia gli indumenti indossati la sera dei fatti. Il Gip ha disposto gli arresti domiciliari.