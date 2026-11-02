Giugliano, rubata l’auto a don Francesco Riccio mentre celebrava la messa al cimitero

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Poco fa il sacerdote della parrocchia San Pio X, don Francesco Riccio, ha denunciato nella caserma dei carabinieri di Giugliano in Campania il furto della propria auto. L’auto, una Fiat 500 L di colore bianco, sarebbe stata rubata mentre il parroco giornalista era nel cimitero cittadino per la celebrazione eucaristica della commemorazione dei defunti. Indagini in corso da parte dei carabinieri, impegnati anche nell’acquisizione delle immagini di videosorveglianza presenti in zona.

AGGIORNAMENTO

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I carabinieri della compagnia di Giugliano hanno rinvenuto l’auto. Era al Rione Berlingieri. Il mezzo è stato affidato al legittimo proprietario