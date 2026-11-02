Ladri in azione nel Casertano, rubano il cambiamonete e la caricano nel cofano

Furto nella notte allo Chalet Al Bacio di Recale, attività situata in via Municipio, dove alcuni malviventi hanno fatto irruzione all’interno dei locali per portare via una macchinetta cambiasoldi. Il colpo è stato messo a segno intorno alle 4 del mattino. Secondo quanto ricostruito, i ladri avrebbero asportato la macchinetta per poi caricarla nel cofano di un’automobile che li attendeva all’esterno, pronta per la fuga.

L’intera scena è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza dell’attività. I filmati documentano le fasi del furto e saranno consegnati alle autorità per consentire gli accertamenti e individuare i responsabili. A rendere noto l’accaduto è stata la stessa attività, che sui social ha pubblicato alcuni video del colpo accompagnandoli con un messaggio di amarezza, ma anche di determinazione a ripartire. Nel post si legge: «Tre rapinatori armati hanno fatto irruzione, nel cuore della notte, nelle nostre sale Slot e VLT. Le immagini che vi mostriamo sono molto tristi, ma abbiamo scelto di farvele vedere comunque. I fatti si sono svolti alle ore 4:00 e ringraziamo le forze dell’ordine per il tempestivo intervento. Mentre qualcuno vive per distruggere, noi ci rimbocchiamo le maniche e continuiamo a sognare in grande e costruire altri grandi progetti».

Un episodio che ha colpito i titolari, che hanno scelto di rendere pubbliche le immagini per mostrare quanto accaduto e contribuire, attraverso i filmati, alle indagini. Chalet Al Bacio è un’attività di Recale che offre servizi di bar, tabacchi e sale dedicate al gioco.