Ladri in azione nel Casertano, rubano il cambiamonete e la caricano nel cofano

L’intera scena è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza dell’attività. I filmati documentano le fasi del furto e saranno consegnati alle autorità per consentire gli accertamenti e individuare i responsabili. A rendere noto l’accaduto è stata la stessa attività, che sui social ha pubblicato alcuni video del colpo accompagnandoli con un messaggio di amarezza, ma anche di determinazione a ripartire. Nel post si legge: «Tre rapinatori armati hanno fatto irruzione, nel cuore della notte, nelle nostre sale Slot e VLT. Le immagini che vi mostriamo sono molto tristi, ma abbiamo scelto di farvele vedere comunque. I fatti si sono svolti alle ore 4:00 e ringraziamo le forze dell’ordine per il tempestivo intervento. Mentre qualcuno vive per distruggere, noi ci rimbocchiamo le maniche e continuiamo a sognare in grande e costruire altri grandi progetti».
Un episodio che ha colpito i titolari, che hanno scelto di rendere pubbliche le immagini per mostrare quanto accaduto e contribuire, attraverso i filmati, alle indagini. Chalet Al Bacio è un’attività di Recale che offre servizi di bar, tabacchi e sale dedicate al gioco.