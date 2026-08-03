Lo scambia per il rivale e lo uccide, l’arrestato ha aggredito anche l’ex

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Si chiama Mirko Bertellini, il 44enne arrestato dai carabinieri della compagnia di Gallarate con l’accusa di aver ucciso volontariamente a Somma Lombardo Federico Venco, il 36enne che aveva prestato aiuto alla ex. compagna Secondo la ricostruzione coordinata dal pubblico ministero Massimo De Filippo, Bertellini aveva fissato un appuntamento con l’ex compagna, 39 anni. La donna, diretta all’incontro in moto, si sarebbe persa e sarebbe stata soccorsa casualmente da Venco, che l’avrebbe accompagnata per un tratto di strada.

L’indagato – che ha precedenti per reati contro la persona e un precedente per stalking nei confronti dell’ex compagna – vedendo i due insieme e ritenendo erroneamente che il 36enne fosse un rivale, avrebbe investito Venco con l’auto, uccidendolo sul colpo. Successivamente sarebbe sceso dal veicolo e avrebbe aggredito l’ex compagna, venendo poi bloccato dai presenti.

Assistito dall’avvocato Federica Luoni, Bertellini comparirà nelle prossime ore davanti al gip per l’udienza di convalida.

Finora non avrebbe fornito una ricostruzione dei fatti. Per chiarire la dinamica saranno determinanti l’autopsia, gli accertamenti tecnici sull’auto e sulla moto sequestrate e le testimonianze della donna e delle persone intervenute dopo l’investimento.

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