Nasce “Creature”: il progetto che racconta il lato umano dell’ambizione

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In un’epoca in cui il successo sembra essere misurato soprattutto attraverso numeri, risultati e traguardi professionali, nasce Creature, il progetto documentaristico ideato da Davide Cirillo, Francesca Laezza e Vittoria Aloia che sceglie di raccontare ciò che spesso resta invisibile: l’umanità delle persone.

Creature è un format che porterà su YouTube le storia di imprenditori, professionisti e protagonisti del nostro tempo, andando oltre il racconto del successo per esplorare fragilità, paure, errori e rinascite. Ogni documentario segue i protagonisti dalla mattina alla sera, raccontandone la quotidianità attraverso immagini della loro vita personale e professionale. Il racconto è arricchito dalle testimonianze di familiari e persone a loro vicine e da interviste che invitano i protagonisti ad aprirsi e raccontarsi senza filtri. L’obiettivo è offrire uno sguardo autentico sulla persona, mostrando la realtà che si cela dietro il ruolo, il brand e i risultati raggiunti.

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Lo scorso 31 luglio, al 180 Sunset Bar di Napoli, si è tenuta la proiezione in anteprima del primo documentario, dedicato ad Antonio Valentino e Vincenzo Castellone, co-founder di Capri Annuccia. L’evento ha riunito imprenditori, professionisti, studenti e appassionati, accomunati dalla volontà di vivere un’esperienza di ascolto e condivisione.

Tra gli aspetti che hanno caratterizzato la serata, l’attenzione del pubblico durante la proiezione del documentario. Per circa venti minuti la sala ha seguito il racconto con grande partecipazione, in un clima di ascolto e silenzio. Una risposta che ha confermato l’interesse dei presenti per un format che punta a mettere al centro le persone, prima ancora dei risultati e dei ruoli.

Al termine della proiezione, gli ospiti hanno preso parte a un aperitivo di networking, un momento di confronto informale che ha favorito l’incontro tra imprenditori, professionisti, studenti e partecipanti, proseguendo il dialogo nato durante la visione del documentario.

Il primo episodio, intitolato Il Riscatto, sarà disponibile dal 3 agosto alle ore 21.00 sul canale YouTube di Creature. Ogni nuova uscita sarà preceduta da un evento di proiezione in anteprima con la presenza del protagonista, seguito da un momento di meet & greet pensato per favorire il dialogo diretto con il pubblico e creare occasioni di confronto e networking.

Con Creature prende così il via un progetto che punta a creare un dialogo tra giovani, imprese e territorio attraverso il racconto di storie autentiche, riportando al centro il valore dell’ascolto, dell’empatia e delle persone.