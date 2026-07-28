HomeArteAd agosto arriva il cinema all’aperto a Miano e ai Colli Aminei
Arte

Ad agosto arriva il cinema all’aperto a Miano e ai Colli Aminei

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
Ad agosto arriva il cinema all’aperto a Miano e ai Colli Aminei
Ad agosto arriva il cinema all’aperto a Miano e ai Colli Aminei
PUBBLICITÀ
La grande stagione del cinema all’aperto continua ad ampliare i propri orizzonti per Estate a Napoli 2026. Dopo il successo al Parco Virgiliano e la programmazione ancora in corso in Villa Floridiana, il cartellone delle arene cinematografiche, promosso e finanziato dal Comune di Napoli, prevede due nuove tappe: sabato 1° agosto si accendono i riflettori su Arena al Poggio – Film sotto le stelle nel Parco del Poggio ai Colli Aminei lunedì 3 agosto parte Ritratti di famiglia nel chiostro della parrocchia Santa Maria dell’Arco a Miano.
Entrambe le rassegne confermano la volontà dell’Amministrazione Manfredi di valorizzare il patrimonio naturalistico e storico-artistico del territorio attraverso la magia della settima arte e di diffondere la cultura cinematografica in modo capillare, anche attraverso la presenza in alcune serate di attori, registi e produttori, invitati come ospiti ad accompagnare il pubblico alla visione dei loro film.
Il programma di Arena al Poggio – Film sotto le stelle, a cura di Camella Srls, si compone di dieci serate dedicate a storie su Napoli e, più in generale, sul Mezzogiorno. Tra gli ospiti figurano Cloris BroscaAntonella Di NoceraGiovanni Esposito e Lina Sastri (info: info@cinemasottolestelleparcodelpoggio.it).
Ritratti di famiglia, a cura di EPS Italia, è un percorso di dodici titoli sulle relazioni, sulla memoria e sulle dinamiche familiari, analizzate attraverso lo sguardo dei registi di ieri e di oggi. Previsti anche gli incontri con gli attori Ilenia IncogliaDaniela IoiaTitty Nuzzolese e Alessio Sica (info: [email protected]).
Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero fino a esaurimento posti, con inizio delle proiezioni alle ore 21:00. Il programma completo di Estate a Napoli 2026 è disponibile al seguente link: www.comune.napoli.it/vivere-il-comune/eventi/estate-a-napoli-2026/
 
1. ARENA AL POGGIO – FILM SOTTO LE STELLE
A cura di: Camella Srls
Giorni e orari: Dal 1° al 10 agosto, ore 21:00
Luogo: Parco del Poggio, viale Poggio di Capodimonte, 53 (Colli Aminei)
Calendario delle proiezioni
  • 1 agosto: La salita – Ospite: Rino Pinto
  • 2 agosto: La sobrietà – Ospiti: Cloris Brosca e Carlo Fenizi
  • 3 agosto: Elvira – Ospite: Antonella Di Nocera
  • 4 agosto: La casa di Ninetta – Ospite: Lina Sastri
  • 5 agosto: Avemmaria
  • 6 agosto: Mi batte il corazon
  • 7 agosto: Una fottuta bugia – Ospite: Gianluca Ansanelli
  • 8 agosto: Vieni a vivere a Napoli
  • 9 agosto: Hen – Storia di una gallina
  • 10 agosto: Nero – Ospite: Giovanni Esposito
2. RITRATTI DI FAMIGLIA
A cura di: EPS Italia Srl
Giorni e orari: Dal 3 agosto al 14 settembre, ore 21:00
Luogo: Chiostro della parrocchia Santa Maria dell’Arco, piazza Madonna dell’Arco, 8 (Miano)
Calendario delle proiezioni
  • 3 agosto: Le meraviglie
  • 5 agosto: La stanza del figlio
  • 7 agosto: Ricordati di me
  • 26 agosto: L’ultimo bacio
  • 28 agosto: Mine vaganti
  • 31 agosto: Gli sfiorati
  • 2 settembre: Malavita – Ospite: Ilenia Incoglia
  • 4 settembre: La guerra di Mario – Ospite: Daniela Ioia
  • 7 settembre: È stato il figlio
  • 9 settembre: La famiglia – Ospite: Titty Nuzzolese
  • 11 settembre: Maternity Blues – Ospite: Alessio Sica
  • 14 settembre: Amata
PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ