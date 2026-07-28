Ad agosto arriva il cinema all’aperto a Miano e ai Colli Aminei

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La grande stagione del cinema all’aperto continua ad ampliare i propri orizzonti per Estate a Napoli 2026. Dopo il successo al Parco Virgiliano e la programmazione ancora in corso in Villa Floridiana, il cartellone delle arene cinematografiche, promosso e finanziato dal Comune di Napoli, prevede due nuove tappe: sabato 1° agosto si accendono i riflettori su Arena al Poggio – Film sotto le stelle nel Parco del Poggio ai Colli Aminei e lunedì 3 agosto parte Ritratti di famiglia nel chiostro della parrocchia Santa Maria dell’Arco a Miano.

Entrambe le rassegne confermano la volontà dell’Amministrazione Manfredi di valorizzare il patrimonio naturalistico e storico-artistico del territorio attraverso la magia della settima arte e di diffondere la cultura cinematografica in modo capillare, anche attraverso la presenza in alcune serate di attori, registi e produttori, invitati come ospiti ad accompagnare il pubblico alla visione dei loro film.

Arena al Poggio – Film sotto le stelle, a cura di Camella Srls, si compone di dieci serate dedicate a storie su Napoli e, più in generale, sul Mezzogiorno. Tra gli ospiti figurano Cloris Brosca, Antonella Di Nocera, Giovanni Esposito e Lina Sastri (info: Il programma di, a cura di, si compone di dieci serate dedicate a storie su Napoli e, più in generale, sul Mezzogiorno. Tra gli ospiti figurano info@ cinemasottolestelleparcodelpog gio.it ).

Ritratti di famiglia, a cura di EPS Italia, è un percorso di dodici titoli sulle relazioni, sulla memoria e sulle dinamiche familiari, analizzate attraverso lo sguardo dei registi di ieri e di oggi. Previsti anche gli incontri con gli attori Ilenia Incoglia, Daniela Ioia, Titty Nuzzolese e Alessio Sica (info: , a cura di, è un percorso di dodici titoli sulle relazioni, sulla memoria e sulle dinamiche familiari, analizzate attraverso lo sguardo dei registi di ieri e di oggi. Previsti anche gli incontri con gli attori [email protected] ).

ingresso libero fino a esaurimento posti, con inizio delle proiezioni alle ore 21:00. Il programma completo di Estate a Napoli 2026 è disponibile al seguente link: Tutti gli appuntamenti sono a, con inizio delle proiezioni alle. Il programma completo diè disponibile al seguente link: www.comune.napoli.it/vivere- il-comune/eventi/estate-a- napoli-2026/

1. ARENA AL POGGIO – FILM SOTTO LE STELLE

A cura di: Camella Srls

Giorni e orari: Dal 1° al 10 agosto, ore 21:00

Luogo: Parco del Poggio, viale Poggio di Capodimonte, 53 (Colli Aminei)

Calendario delle proiezioni

1 agosto: La salita – Ospite: Rino Pinto

2 agosto: La sobrietà – Ospiti: Cloris Brosca e Carlo Fenizi

3 agosto: Elvira – Ospite: Antonella Di Nocera

4 agosto: La casa di Ninetta – Ospite: Lina Sastri

5 agosto: Avemmaria

6 agosto: Mi batte il corazon

7 agosto: Una fottuta bugia – Ospite: Gianluca Ansanelli

8 agosto: Vieni a vivere a Napoli

9 agosto: Hen – Storia di una gallina

10 agosto: Nero – Ospite: Giovanni Esposito

2. RITRATTI DI FAMIGLIA

A cura di: EPS Italia Srl

Giorni e orari: Dal 3 agosto al 14 settembre, ore 21:00

Luogo: Chiostro della parrocchia Santa Maria dell’Arco, piazza Madonna dell’Arco, 8 (Miano)

Calendario delle proiezioni

3 agosto: Le meraviglie

5 agosto: La stanza del figlio

7 agosto: Ricordati di me

26 agosto: L’ultimo bacio

28 agosto: Mine vaganti

31 agosto: Gli sfiorati

2 settembre: Malavita – Ospite: Ilenia Incoglia

4 settembre: La guerra di Mario – Ospite: Daniela Ioia

7 settembre: È stato il figlio

9 settembre: La famiglia – Ospite: Titty Nuzzolese

11 settembre: Maternity Blues – Ospite: Alessio Sica

14 settembre: Amata