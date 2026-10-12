Addio a Maurizio Migliaccio, il campione napoletano della pallanuoto

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E’ morto Maurizio Migliaccio, negli anni Settanta due volte campione d’Italia e una volta campione d’Europa con il Settebello giallorosso di Fritz Dennerlein. Il 70enne è scomparso dopo tre giorni di agonia in seguito a un arresto cardiaco subito giovedì scorso durante un convegno nel circolo Canottieri Napoli. Un grave lutto per la Canottieri Napoli e la pallanuoto italiano. I funerali di Maurizio Migliaccio si terranno oggi alle 12 alle 16 alla parrocchia Maria Santissima del Buon Consiglio via Posillipo.