È morto davanti al figlio di 11 anni che ha assistito alla scena. Giacomo Bongiorni è stato aggredito da un gruppo di persone la notte scorsa in piazza Felice Palma a Massa. La vittima, di 47 anni, è stata avvicinata da dieci ragazzini ubriachi e durante l’aggressione sarebbe caduto battendo la testa ed è andato in arresto cardiaco. Sono intervenuti i sanitari del 118, intorno alle 1:25, e hanno praticato a lungo manovre rianimatorie sull’uomo ma alla fine non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Indagano i carabinieri. Da quanto appreso, l’uomo stava trascorrendo il sabato sera in città, insieme ad alcuni familiari, compresi il cognato e il figlio di 11 anni, che ha assistito alla scena. Passata la mezzanotte, un gruppo di ragazzi, circa una decina, che sarebbero tutti italiani tra i 16 e i 18 anni, alcuni di loro visibilmente ubriachi, dopo aver raggiunto a piedi piazza Palma, avrebbero iniziato a lanciare bottiglie e bicchieri contro la vetrina di un negozio. Il cognato di Bongiorni li avrebbe invitati a smettere. A quel punto sarebbe nata l’aggressione da parte del ‘branco’ di giovanissimi. Bongiorni sarebbe intervenuto in difesa del cognato e durante l’aggressione è finito a terra, battendo la testa, andando poi in arresto cardiaco, per lui fatale. Il cognato della vittima è stato ricoverato in ospedale con fratture. Non ha riportato danni fisici il figlio della vittima, attualmente all’ospedale di Massa in stato di shock. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri. Piazza Palma è una delle principali piazze cittadine, e non è escluso che per ricostruire quanto accaduto, gli inquirenti possano utilizzare eventuali telecamere che si trovano attorno alla zona dell’aggressione.
Aggredito da un branco di giovanissimi ubriachi, Giacomo muore davanti al figlio di 11 anni
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