Aggredito da un branco di giovanissimi ubriachi, Giacomo muore davanti al figlio di 11 anni

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È morto davanti al figlio di 11 anni che ha assistito alla scena. Giacomo Bongiorni è stato aggredito da un gruppo di persone la notte scorsa in piazza Felice Palma a Massa. La vittima, di 47 anni, è stata avvicinata da dieci ragazzini ubriachi e durante l’aggressione sarebbe caduto battendo la testa ed è andato in arresto cardiaco. Sono intervenuti i sanitari del 118, intorno alle 1:25, e hanno praticato a lungo manovre rianimatorie sull’uomo ma alla fine non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Indagano i carabinieri. Da quanto appreso, l’uomo stava trascorrendo il sabato sera in città, insieme ad alcuni familiari, compresi il cognato e il figlio di 11 anni, che ha assistito alla scena. Passata la mezzanotte, un gruppo di ragazzi, circa una decina, che sarebbero tutti italiani tra i 16 e i 18 anni, alcuni di loro visibilmente ubriachi, dopo aver raggiunto a piedi piazza Palma, avrebbero iniziato a lanciare bottiglie e bicchieri contro la vetrina di un negozio. Il cognato di Bongiorni li avrebbe invitati a smettere. A quel punto sarebbe nata l’aggressione da parte del ‘branco’ di giovanissimi. Bongiorni sarebbe intervenuto in difesa del cognato e durante l’aggressione è finito a terra, battendo la testa, andando poi in arresto cardiaco, per lui fatale. Il cognato della vittima è stato ricoverato in ospedale con fratture. Non ha riportato danni fisici il figlio della vittima, attualmente all’ospedale di Massa in stato di shock. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri. Piazza Palma è una delle principali piazze cittadine, e non è escluso che per ricostruire quanto accaduto, gli inquirenti possano utilizzare eventuali telecamere che si trovano attorno alla zona dell’aggressione.