“Aggredito e minacciato di morte da un parcheggiatore abusivo”: la denuncia del sindaco di Casalnuovo

Grave episodio questa mattina nei pressi del cimitero comunale, dove il sindaco di Casalnuovo Massimo Pelliccia è stato vittima di un’aggressione da parte di un parcheggiatore abusivo. Il primo cittadino è stato minacciato di morte dopo aver chiesto all’uomo di allontanarsi e di non infastidire i visitatori del camposanto.

L’episodio, definito dal sindaco stesso “gravissimo”, ha richiesto l’intervento immediato della polizia municipale. Successivamente, è stata sporta denuncia alle autorità competenti.

“Da anni mi batto per la legalità e la sicurezza del nostro territorio – ha dichiarato il sindaco in un post sui social –. Episodi come questi non possono e non devono essere tollerati. Invito tutti i cittadini a non cedere a queste forme di illegalità e a non dare denaro ai parcheggiatori abusivi”.

La vicenda ha suscitato una forte ondata di solidarietà da parte della comunità locale e ha riacceso i riflettori su un problema che da troppo tempo affligge il territorio.

Il post integrale del sindaco di Casalnuovo

“Basta parcheggiatori abusivi: siamo per il rispetto e la legalità!



Questa mattina, presso il cimitero, sono stato vittima di un episodio gravissimo: sono stato aggredito e minacciato di morte da un parcheggiatore abusivo, dopo avergli chiesto di allontanarsi e di non infastidire i visitatori.



Ho immediatamente richiesto l’intervento della polizia municipale e sporto denuncia presso le autorità competenti.



Da sempre mi batto per la legalità, il decoro e la sicurezza del nostro territorio. Episodi di questo tipo non possono e non devono essere tollerati.



Invito tutti i cittadini a non cedere a queste forme di illegalità e a non dare denaro ai parcheggiatori abusivi. Solo con la collaborazione di tutti possiamo restituire dignità e ordine ai nostri spazi pubblici”.

