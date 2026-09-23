Agguato a Piscinola, giovane grave in ospedale

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Serata di piombo a Piscinola, periferia nord di Napoli. Poco dopo le 21,15 e giunta presso la centrale operativa dei carabinieri una segnalazione di colpi di arma da fuoco in via Nuova Dietro la Vigna: il ferito è un 20enne della zona trasportato d’urgenza all’ospedale Cto. Le sue condizioni sono gravi ma non destano preoccupazioni. Secondo le prime notizie trapelate il giovane, che vanta precedenti, avrebbe raccontato di essere rimasto vittima di un tentativo di rapina. Versione al vaglio dei carabinieri alla ricerca di bossoli e tracce ematiche della zona. Quale che sia la matrice dell’agguato si tratta dell’ennesima sparatoria in un’area nord sempre più in balia della criminalità.