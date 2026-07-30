Agguato con machete in provincia di Napoli, arrestati due giovanissimi

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Una violenza cieca. Una spedizione punitiva a colpi di machete. Sembra un film e invece è quanto realmente accaduto a Pomigliano d’Arco, dove un raid a colpi di lama è stato ricostruito dagli agenti del commissariato di Acerra, che hanno arrestato due giovanissimi protagonisti di una violenta aggressione avvenuta il mese scorso ai danni di un coetaneo.

Il branco era composto da tre persone, arrivate in zona in sella a uno scooter. Tra loro il 19enne Francesco Pio Romano, figlio di un capozona dell’area: dopo aver individuato l’obiettivo, Angelo Piccolo, la furia di Romano si scatena contro il giovane con fendenti indirizzati alla testa, al collo e alla spalla.

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Solo l’intervento degli amici di Piccolo ha evitato al giovane conseguenze ben più gravi. Piccolo sarà operato poco dopo alla clinica Villa dei Fiori di Acerra. Il gip del Tribunale di Nola ha emesso un’ordinanza cautelare nei confronti di Romano, difeso dall’avvocato Fabrizio De Maio, che cercherà di alleggerire la posizione del suo assistito.

Ordinanza eseguita anche nei confronti del 21enne Gabriel Vanzanella, presente insieme a Romano durante l’aggressione: pur non avendo partecipato materialmente all’azione violenta, per il 21enne di Torre del Greco sono stati disposti gli arresti domiciliari.