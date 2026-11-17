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Un bimbo di 11 anni ha salvato il nonno con una telefonata. Di fronte all’emergenza il piccolo Alessandro, di San Pietro al Tanagro, ha dimostrato lucidità e prontezza di spirito. Il nonno, colto da un grave malore, era con lui e quindi il piccolo capita la gravità della situazione ha dato l’allarme.

“Aiuto il nonno non sta bene”, anziano salvato dalla telefonata del nipotino nel Salernitano

L’episodio è avvenuto il 10 novembre scorso, nell’abitazione della figlia dell’uomo, dove il piccolo Alessandro, studente della seconda classe della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Omnicomprensivo “Maria Rosa Gorga Pica” di Sant’Arsenio, si trovava insieme al nonno Felice. Il ragazzo era rimasto a casa da scuola per motivi di salute.

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Improvvisamente l’anziano è stato colto da un malore, manifestando un forte pallore e intensi dolori alla spalla e al braccio sinistro, sintomi riconducibili a un grave evento cardiaco. In quei momenti concitati Alessandro non si è fatto prendere dal panico. Ha compreso che qualcosa di serio stava accadendo e ha immediatamente telefonato allo zio, riuscendo a descrivere la situazione e a fornire le informazioni necessarie per attivare rapidamente la catena dei soccorsi familiari. La comunicazione ha permesso di avvisare tempestivamente anche la madre.

Il padre del bambino è quindi arrivato rapidamente sul posto e ha accompagnato d’urgenza il nonno al Pronto Soccorso dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla, dove l’uomo ha ricevuto le prime cure. Successivamente è stato trasferito in ambulanza all’ospedale di Eboli, nel reparto di Emodinamica, dove è stato sottoposto con successo a un intervento salvavita.

Una sequenza di eventi nella quale la prontezza del bambino ha avuto un ruolo fondamentale, evitando che il malore venisse sottovalutato e consentendo di attivare tempestivamente gli interventi necessari. La vicenda è stata ora riconosciuta ufficialmente anche dal Comune di Polla. La giunta comunale, guidata dal sindaco Massimo Loviso ha approvato all’unanimità il conferimento di un encomio solenne ad Alessandro.