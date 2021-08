Alessandro Autera e Carlotta Adacher avevano annunciato sul social la fine della loro relazione, ma ora i due protagonisti di Temptation Island hanno fatto sapere ai fan di aver cambiato idea e deciso di continuare la loro love story.

Dal social Alessandro Autera e Carlotta Adacher, protagonisti di Temptation Island , avevano fatto improvvisamente sapere, con un botta e risposta via social, di aver deciso di interrompere la loro “frequentazione” per motivi non ben specificati. La separazione però è durata poco dato che proprio Autera ha postato dal suo account uno scatto assieme alla tentatrice, seguito dalla didascalia: «NULLA DA SCRIVERE. NOI SAPPIAMO QUELLO CHE SIAMO. CHI PARLA PER INVIDIA RESTA IL NULLA. ciao chicca ❤».

Molti follower hanno avuto da dire sulla scelta della coppia, accusandoli di incoerenza soprattutto per il recente brusco botta e risposta su Instagram, ma a rispondere è stata la stessa Carlotta Adacher nei commenti: «Le persone – ha scritto – parleranno sempre ma noi siamo forti. PALESE».

Alessandro Autera è entrato a Temptation Island con la fidanzata Jessica Mascheroni ma durante la sua esperienza nel docu reality Mediaset ha conosciuto la single Carlotta Adacher e ha deciso di mettere fine alla relazione con l‘ex compagna.