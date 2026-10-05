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Momenti di terrore sull’Asse Mediano per Alessia Quarto, diventata nota al grande pubblico per la sua partecipazione a “C’è posta per te” nel 2022 su Canale 5. La donna ha raccontato di essere stata vittima di una rapina mentre si trovava in auto con la famiglia, descrivendo quei secondi come un incubo.

Alessia Quarto rapinata sull’Asse Mediano: “Pistola puntata contro me e mio figlio”

I malviventi avrebbero agito mostrando una pistola attraverso il finestrino e facendosi consegnare gioielli e oggetti di valore. «Si sono presi tutto l’oro. Non è per la quantità in termini monetari, ma per il valore affettivo», racconta Alessia ancora scossa in un video apparso sui social. Tra gli oggetti portati via ci sarebbero anche le fedi e alcuni preziosi appartenuti alla suocera, scomparsa due anni fa.

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«Le fedi nostre, l’oro di mia suocera. Si sono presi anche l’orologio di Emanuele», spiega. Nel racconto trova spazio persino un dettaglio surreale: «Volevano pure la collana falsa, manco i ladri sanno fare».

Ma a pesare più del valore economico del bottino è soprattutto la paura vissuta durante l’assalto. In macchina, infatti, c’era anche suo figlio Genny. «Ho avuto una paura, mi stavo sentendo male. Neanche davanti a un bambino si sono fermati. Che schifo». Alessia racconta di non essersi resa conto inizialmente di quanto stesse accadendo. «Non mi ero accorta di niente, stavo cantando con mio figlio. Mi sono girata e mi sono ritrovata quest’uomo con il calcio della pistola vicino al finestrino». Un’immagine che, a distanza di tempo, continua a provocarle sgomento: «Mi sento male a raccontarlo. Siamo stati miracolati».