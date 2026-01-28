PUBBLICITÀ
“Precipitazioni intense”, prorogata l’allerta meteo a Napoli

Redazione Internapoli
Campania ancora nella morsa di pioggia e gelo, prorogata l'allerta meteo
Sono in vigore sull’intero territorio regionale una allerta meteo di livello Giallo per piogge e temporali e una allerta per vento forte e mare agitato.
La perturbazione in atto sta portando precipitazioni che, al momento, si stanno rivelando particolarmente intense a scala locale. Non ci sono, ad ora, situazioni che abbiano richiesto l’intervento della protezione civile regionale.  La situazione è costantemente monitorata.
Considerata l’evoluzione della perturbazione in atto e valutate le possibili conseguenze che le precipitazioni potrebbero avere dal punto di vista del dissesto idrogeologico e del rischio idraulico, il Centro Funzionale della Protezione civile regionale ha prorogato l’allerta Gialla sulla gran parte del territorio fino alle 20 di domani, giovedì 29 gennaio (dalla mezzanotte sono escluse solo le zone 4 e 7: Alta Irpinia, Sannio e Tanagro).

Piogge e temporali

L’allerta riguarda piogge e temporali che a scala locale, soprattutto fino alla tarda mattinata di domani, potrebbero ancora rivelarsi intense, ma anche la possibilità di fenomeni come frane, smottamenti e caduta massi che si potrebbero verificare nonostante l’assenza di nuove precipitazioni per il “rischio residuo” dovuto alle piogge di queste ore.
Termina invece alla mezzanotte l’allerta meteo per vento forte e mare agitato con possibili mareggiate. Si raccomanda alle autorità competenti di mantenere attivi i Centri Operativi Comunali, di porre in essere tutte le misure di prevenzione strutturale e non strutturale per mitigare i fenomeni previsti in linea con i rispettivi Piani comunali di Protezione civile e di proseguire il monitoraggio della corretta tenuta del verde pubblico e delle strutture esposte. Prestare attenzione alle comunicazioni della Sala Operativa regionale.
