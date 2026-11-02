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I temporali e le precipitazioni che stanno interessando la Campania saranno in attenuazione a partire dalla mezzanotte su buona parte del territorio.

Il Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione ha infatti prorogato fino alle 14 di domani, 3 novembre, l’avviso di allerta meteo Gialla emanato ieri (e valido fino alle 23.59 di oggi su tutta la Campania) solo sulle zone 3 (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini); 4 (Alta Irpinia e Sannio); 5 (Tusciano e Alto Sele); 7 (Tanagro).

Ancora piogge in Campania ma non ovunque, prorogata l’allerta meteo

Dalla mezzanotte, dunque, sulle zone 1,2,6,8 (Zona 1: Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Zona 2: Alto Volturno e Matese; Zona 6: Piana Sele e Alto Cilento; Zona 8: Basso Cilento) termina la vigente allerta meteo e si passa al Verde, con assenza di fenomeni tali da determinare un rischio idrogeologico.

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Sulle altre zone in cui è stata invece prorogata l’allerta, saranno ancora presenti precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale. Termina invece alle 23.59 di oggi l’allerta vento su tutta la Campania.

L’avviso, diramato ai Comuni dalla Sala Operativa Unificata (SORU), evidenzia ancora un rischio idrogeologico localizzato con fenomeni di impatto al suolo come allagamenti, esondazioni, superamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, ruscellamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, caduta massi in più punti del territorio e frane dovute alla fragilità dei suoli dovuta anche agli incendi che hanno interessato il territorio.

Si raccomanda alle autorità competenti di prestare attenzione anche in assenza di nuove precipitazioni per effetto della saturazione dei suoli.

Al fine di mitigare e contrastare i fenomeni previsti, vanno attuate tutte le misure strutturali e non strutturali previste dalle rispettive pianificazioni comunali di Protezione Civile. Si ricorda di mantenere attivi i Centri Operativi Comunali.