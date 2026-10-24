PUBBLICITÀ

Il weekend di Napoli e della Campania si chiude con un cielo più sereno, dopo le piogge che hanno interessato la regione oggi, sabato 24. Domenica 25 ottobre il tempo migliora sensibilmente: il cielo sarà perlopiù sereno, specie nelle ore notturne e al primo mattino, con temperature comprese tra una minima di 13 gradi e una massima di 20.

Dopo la pioggia esce sempre il sole, a Napoli weekend “double face” con clima fresco

Il vento sarà debole, in prevalenza da nord-nord-est, con raffiche contenute, mentre il mare risulterà mosso lungo le coste campane, con onde che possono superare il metro di altezza: una condizione da monitorare per chi frequenta il litorale.

PUBBLICITÀ

Ultimi strascichi di pioggia potranno interessare Napoli e provincia nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 24 ottobre. Dopodiché prevarranno il sereno con clima fresco e gradevole.

Chi ha in programma una passeggiata sul lungomare o una gita in costa può scegliere lunedì, quando il mare sarà più calmo e le temperature più gradevoli. Domenica, invece, meglio prestare attenzione alle condizioni del mare prima di avventurarsi in spiaggia o in barca, data la moto ondosa più sostenuta