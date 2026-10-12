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Non si arresta la pioggia a Napoli e in Campania, diramata nuova allerta meteo

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Non si arresta la pioggia a Napoli e in Campania, diramata la nuova allerta meteo
Non si arresta la pioggia a Napoli e in Campania, diramata la nuova allerta meteo
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La protezione civile della Regione Campania ha emanato un nuovo avviso di allerta meteo. Dalle 14 di oggi, lunedì 12 ottobre, alle 6 di domani mattina, martedì 13 ottobre, l’intero territorio sarà interessato da piogge e temporali con una allerta meteo di livello Giallo.

La perturbazione porterà piogge e temporali che, a scala locale, potrebbero essere intensi.

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L’avviso, diramato ai Comuni dalla Sala Operativa Unificata (SORU) evidenzia un rischio idrogeologico con fenomeni di impatto al suolo come allagamenti, esondazioni, superamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, ruscellamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, caduta massi e frane dovute alla fragilità dei suoli dovuta alle piogge degli ultimi giorni e agli incendi che hanno interessato il territorio.

Si raccomanda alle autorità competenti di attivare i Centri Operativi Comunali e di prestare la massima attenzione al rischio idrogeologico.
Al fine di mitigare e contrastare i fenomeni previsti, vanno attuate tutte le misure strutturali e non strutturali previste, secondo le rispettive pianificazioni comunali di Protezione Civile.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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