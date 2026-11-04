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Ancora violenza al “Vecchio Pellegrini”, aggredisce le guardie giurate col coltello

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Ancora violenza al "Vecchio Pellegrini", aggredisce le guardie giurate col coltello
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Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 31enne per resistenza a Pubblico Ufficiale, lesioni personali ai danni di personale di vigilanza e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

In particolare, gli agenti del Commissariato Montecalvario, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Rosario a Portamedina, hanno notato, all’interno del parcheggio dell’Ospedale Vecchio Pellegrini, un uomo fermato dal personale di vigilanza.

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I poliziotti, prontamente intervenuti, sono stati avvicinati da alcuni addetti alla sicurezza, i quali hanno riferito che, per futili motivi, l’uomo li aveva aggrediti con un coltello, ferendone uno.

Gli operatori hanno quindi bloccato e tratto in arresto l’uomo. Poco distante, inoltre, hanno rinvenuto un coltello.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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