Napoli, 76enne investita e lasciata a terra a Posillipo: caccia al pirata della strada

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Un grave incidente stradale riaccende l’attenzione sulla sicurezza dei pedoni a Napoli, in particolare nel quartiere Posillipo. Una donna di 76 anni è stata investita lunedì sera, intorno alle 18:30-19:00, in via Orazio, nei pressi del civico 161. Il conducente del veicolo coinvolto, invece di fermarsi a prestare soccorso, si è allontanato facendo perdere le proprie tracce.

Come racconta Il Mattino, la vittima si chiama Catalina, è originaria di El Salvador e vive a Napoli da circa quindici anni. La donna aveva appena terminato il proprio turno di lavoro e stava percorrendo il consueto tragitto per rientrare a casa quando è stata travolta, nei pressi delle strisce pedonali.

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A trovarla priva di sensi sull’asfalto è stato un residente della zona, che ha immediatamente allertato i soccorsi e prestato assistenza in attesa dell’arrivo dei sanitari.

Napoli, 76enne investita a Posillipo: è in Rianimazione al Cardarelli

Le condizioni della 76enne sono apparse subito gravissime. Nell’impatto ha riportato un importante trauma cranico, un ematoma sottodurale acuto e diverse fratture al bacino e alle vertebre.

Trasportata d’urgenza all’ospedale Cardarelli, Catalina è stata sottoposta durante la notte a un delicato intervento neurochirurgico di craniectomia decompressiva, necessario per evacuare l’ematoma e trattare le lesioni cerebrali.

Attualmente si trova ricoverata nel reparto di Rianimazione, intubata e in sedazione farmacologica. La prognosi resta riservata.

L’appello della nipote: «Aiutateci a trovare il pirata della strada»

A chiedere aiuto è Olga, la nipote della donna, che vive con lei e considera la zia come una seconda madre. La giovane ha lanciato un appello affinché qualcuno possa fornire informazioni utili a identificare il conducente che ha investito la 76enne senza fermarsi.

«Aiutateci a trovare il pirata che ha travolto mia zia», è la richiesta disperata. La nipote ha raccontato tutta la preoccupazione per le condizioni della familiare: «L’impatto è stato molto violento, lei rischia la vita e non possiamo credere che nessuno abbia visto nulla».

Da qui l’invito a chiunque abbia assistito all’incidente, oppure disponga di elementi utili per ricostruire quanto accaduto, a farsi avanti. Anche una testimonianza o un piccolo dettaglio potrebbero risultare decisivi per le indagini.

Le indagini della Polizia Locale: al vaglio le telecamere

Sulla vicenda sono al lavoro gli agenti della sezione Infortunistica Stradale della Polizia Locale di Napoli, diretta da Vincenzo Cirillo.

Dopo aver effettuato i rilievi planimetrici sul luogo dell’investimento, gli investigatori stanno procedendo con una serie di verifiche per individuare il veicolo coinvolto e risalire al conducente.

In particolare, sono al vaglio le registrazioni dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati presenti nella zona di via Orazio. Gli accertamenti riguardano anche i dispositivi di lettura targhe, attraverso i quali gli investigatori stanno verificando quali automobili e scooter siano transitati nella zona nella fascia oraria dell’incidente.

L’obiettivo è ricostruire l’esatta dinamica dell’investimento e identificare il responsabile della fuga. Intanto, la famiglia di Catalina continua a sperare e a chiedere la collaborazione di chiunque possa contribuire a fare luce sull’accaduto.