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Tragedia sul lavoro nel Sannio, operaio muore durante il turno in azienda

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Tragedia sul lavoro nel Sannio, operaio muore durante il turno in azienda
Tragedia sul lavoro nel Sannio, operaio muore durante il turno in azienda
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Ancora una vittima sul lavoro nel Sannio. La tragedia si è verificata in una ditta situata in località Casale Maccabei, nel territorio di San Leucio del Sannio, che opera nel settore della lavorazione degli inerti e della frantumazione del pietrisco.

A perdere la vita è stato un uomo di nazionalità straniera, la cui identità non è stata ancora resa nota. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente e le circostanze nelle quali si è verificato. Immediato l’intervento dei sanitari del 118, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

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Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’accaduto e verificare eventuali responsabilità.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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