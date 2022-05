Favorì la fuga a Dubai del super-narcos Imperiale, arrestato il mercante d’arte

Favorì la latitanza di Raffaele Imperiale, arrestato il mercante d’arte La Po­li­zia di Sta­to, coor­di­na­ta dal­la Pro­cu­ra del­la Re­pub­bli­ca pres­so il Tri­bu­na­le di Mi­la­no – D.D.A, sta ese­guen­do un’or­di­nan­za di ap­pli­ca­zio­ne di mi­su­ra cau­te­la­re nei con­fron­ti di 31 per­so­ne (21 in car­ce­re, 3 agli ar­re­sti do­mi­ci­lia­ri e 7 sot­to­po­sti al­l’ob­bli­go di pre­sen­ta­zio­ne alla po­li­zia giu­di­zia­ria), pre­va­len­te­men­te ita­lia­ne e gra­ve­men­te in­di­zia­te di es­se­re a va­rio ti­to­lo par­te­ci­pi, o co­mun­que col­le­ga­te, a un’as­so­cia­zio­ne per de­lin­que­re fi­na­liz­za­ta al traf­fi­co in­ter­na­zio­na­le e na­zio­na­le di in­gen­ti quan­ti­ta­ti­vi di stu­pe­fa­cen­ti.

L’in­da­gi­ne, con for­te con­no­ta­zio­ne trans­na­zio­na­le, si è av­val­sa del­la si­gni­fi­ca­ti­va e ar­ti­co­la­ta coo­pe­ra­zio­ne in­ter­na­zio­na­le coor­di­na­ta da Eu­ro­ju­st e del coor­di­na­men­to di po­li­zia di Eu­ro­pol che han­no con­sen­ti­to, ri­spet­ti­va­men­te, un for­te rac­cor­do con le au­to­ri­tà giu­di­zia­rie di Olan­da, Li­tua­nia e Spa­gna e l’ac­qui­si­zio­ne del­le nu­me­ro­se chat crip­ta­te del­le piat­ta­for­me En­cro­chat e skyEcc, ri­le­va­te nel­l’am­bi­to del­l’at­ti­vi­tà di in­da­gi­ne dal­l’au­to­ri­tà giu­di­zia­ria fran­ce­se, ti­to­la­re del dato in­for­ma­ti­co.

OPERAZIONE PARTITA DAI RISTORANTI

L’o­pe­ra­zio­ne con­dot­ta dai po­li­ziot­ti del­la Se­zio­ne An­ti­dro­ga del­la Squa­dra Mo­bi­le è ini­zia­ta a set­tem­bre 2019 con l’in­di­vi­dua­zio­ne di due ri­sto­ra­to­ri mi­la­ne­si so­spet­ta­ti di es­se­re a capo di una cel­lu­la lo­ca­le di traf­fi­can­ti. L’at­ti­vi­tà in­ve­sti­ga­ti­va, at­tual­men­te nel­la fase del­le in­da­gi­ni pre­li­mi­na­ri, si è in­cen­tra­ta su un’or­ga­niz­za­zio­ne cri­mi­na­le strut­tu­ra­ta in modo ver­ti­ci­sti­co, do­ta­ta di un ap­pa­ra­to lo­gi­sti­co com­po­sto da più box, di­slo­ca­ti tra Mi­la­no e pro­vin­cia, 8 au­to­vet­tu­re con dop­pi­fon­di ar­te­fat­ti e azio­na­bi­li elet­tro­ni­ca­men­te ol­tre a di­spo­si­ti­vi anti-spio­nag­gio e te­le­fo­ni crip­ta­ti.

Il mo­dus ope­ran­di del­l’or­ga­niz­za­zio­ne pre­ve­de­va che gli ap­par­te­nen­ti non aves­se­ro in­con­tri di­ret­ti e prov­ve­des­se­ro a bo­ni­fi­ca­re quo­ti­dia­na­men­te auto e spa­zi in loro uso, ol­tre ad ado­pe­ra­re esclu­si­va­men­te te­le­fo­ni crip­ta­ti che uti­liz­za­va­no per dia­lo­ga­re con nic­k­na­me ispi­ra­ti a per­so­nag­gi di fan­ta­sia come OBI-WAN KE­NO­BI, NON­NA MA­RIA, MIL­LY, PI­NOC­CHIO o sto­ri­ci come NE­STOR, ri­vo­lu­zio­na­rio anar­chi­co ucrai­no.

I RAPPORTI CON I NARCOS

Nel cor­so del­l’at­ti­vi­tà in­ve­sti­ga­ti­va i ver­ti­ci del­l’or­ga­niz­za­zio­ne cri­mi­na­le han­no mo­stra­to di ave­re so­li­di rap­por­ti con traf­fi­can­ti su­da­me­ri­ca­ni, at­tra­ver­so re­fe­ren­ti ita­lia­ni stan­zia­li, uno dei qua­li, nar­co­traf­fi­can­te di ele­va­to spes­so­re, è mor­to in Co­lom­bia a se­gui­to di un “in­ve­sti­men­to stra­da­le”. Le­ga­mi di ri­lie­vo sono emer­si an­che con cri­mi­na­li di spes­so­re di ori­gi­ne li­tua­na, già coin­vol­ti in un’al­tra at­ti­vi­tà in­ve­sti­ga­ti­va, e ri­sul­ta­ti in con­tat­to con MIL­LY, uno dei due pro­mo­to­ri del­l’or­ga­niz­za­zio­ne mi­la­ne­se. In quel­la vi­cen­da, il traf­fi­can­te ita­lia­no era sta­to ar­re­sta­to a mar­gi­ne di un sum­mit con due nar­co­traf­fi­can­ti li­tua­ni poi­ché tro­va­to in pos­ses­so di una pi­sto­la semi-au­to­ma­ti­ca.

IL RUOLO DEL MERCANTE D’ARTE

L’or­ga­niz­za­zio­ne cri­mi­na­le, che si ri­tie­ne sia sta­ta in gra­do di ri­for­ni­re nu­me­ro­si traf­fi­can­ti lom­bar­di, la­zia­li, pu­glie­si e abruz­ze­si di in­gen­ti quan­ti­ta­ti­vi di stu­pe­fa­cen­ti tra co­cai­na, ke­ta­mi­na e ha­shish, sul ter­ri­to­rio mi­la­ne­se ap­prov­vi­gio­na­va an­che spac­cia­to­ri ope­ran­ti nel­la mo­vi­da cit­ta­di­na e nei par­ty pri­va­ti. Al ver­ti­ce del­l’or­ga­niz­za­zio­ne cri­mi­na­le è sta­to in­di­vi­dua­to un ita­lia­no, il 41enne Andrea Deiana, bro­ker di stu­pe­fa­cen­ti, ti­to­la­re di una nota gal­le­ria d’ar­te ad Am­ster­dam dove di fat­to di­mo­re­reb­be: in un’in­ter­vi­sta ri­la­scia­ta ad una te­sta­ta olan­de­se, si de­fi­ni­va ap­pas­sio­na­to di arte di stra­da e mu­si­ca con­tem­po­ra­nea.

I CONTATTI CON IMPERIALE E VINCENZO AMATO

L’uo­mo, che nel­le chat crip­ta­te uti­liz­za­va il nic­k­na­me BANK­SY, ce­le­bre ar­ti­sta street art, in­trat­te­ne­va rap­por­ti con vari nar­co­traf­fi­can­ti le­ga­ti ad as­so­cia­zio­ni di tipo ma­fio­so, di ele­va­ta ca­ra­tu­ra cri­mi­na­le tra i qua­li il noto bro­ker Raf­fae­le Im­pe­ria­le e il la­ti­tan­te Vin­cen­zo Ama­to. Pro­prio con Raf­fae­le Im­pe­ria­le è emer­sa una par­ti­co­la­re con­ni­ven­za tan­to da aver con­tri­bui­to, per di­ver­so tem­po, a ga­ran­ti­re la sua la­ti­tan­za: dal­l’at­ti­vi­tà in­ve­sti­ga­ti­va, in­fat­ti, è emer­so come BANK­SY, il traf­fi­can­te, lo ab­bia ad­di­rit­tu­ra scor­ta­to nel­la fuga da Kiev a Du­bai.

Pro­prio con Ama­to il bro­ker avreb­be or­ga­niz­za­to e fi­na­liz­za­to un’im­por­ta­zio­ne di 617 chi­li di ha­shish dal­la Spa­gna ver­so l’I­ta­lia ad ago­sto 2020, lo stes­so mese in cui è sta­to ar­re­sta­to un so­da­le con cir­ca 70 kg di ha­shish e 30 kg di ke­ta­mi­na in pol­ve­re, ri­sul­ta­to, que­st’ul­ti­mo, il più gran­de ca­ri­co se­que­stra­to in Ita­lia.

IL RUOLO DEGLI HELLS ANGELS

Nel­l’im­por­ta­zio­ne del­lo stu­pe­fa­cen­te in ter­ri­to­rio lom­bar­do un ruo­lo at­ti­vo è sta­to svol­to da due ap­par­te­nen­ti al grup­po de­gli Hells An­gels, che ave­va­no, nel­la cir­co­stan­za, svol­to fun­zio­ne di staf­fet­ta al ca­ri­co di dro­ga. Se­con­do quan­to emer­so del­le in­da­gi­ni, il bro­ker, con­tan­do sul­l’ap­pog­gio di una va­sta rete ope­ran­te sul­le rot­te di Eu­ro­pa, Sud Ame­ri­ca e Tur­chia, sa­reb­be sta­to in gra­do di mo­vi­men­ta­re in Ita­lia in­gen­ti quan­ti­ta­ti­vi di co­cai­na, ke­ta­mi­na e ha­shish at­tra­ver­so au­to­tra­spor­ta­to­ri e dit­te con­ni­ven­ti, uti­liz­zan­do au­to­vet­tu­re este­re e cor­rie­ri sem­pre di­ver­si tra loro.

Le in­da­gi­ni han­no avu­to il sup­por­to, sem­pre nel­l’am­bi­to del­la coo­pe­ra­zio­ne di po­li­zia, del Ser­vi­zio Cen­tra­le Ope­ra­ti­vo del­la Di­re­zio­ne Cen­tra­le An­ti­cri­mi­ne, del­la Di­re­zio­ne Cen­tra­le Ser­vi­zi An­ti­dro­ga e del Ser­vi­zio per la Coo­pe­ra­zio­ne In­ter­na­zio­na­le di Po­li­zia Di­vi­sio­ne In­ter­pol e Di­vi­sio­ne SI.RE.NE. per la lo­ca­liz­za­zio­ne de­gli in­da­ga­ti al­l’e­ste­ro e per il rac­cor­do in­ve­sti­ga­ti­vo a li­vel­lo na­zio­na­le.

BLITZ NELLA GALLERIA D’ARTE

Gra­zie alle at­ti­vi­tà di coo­pe­ra­zio­ne sono sta­te ese­gui­te at­ti­vi­tà di po­li­zia giu­di­zia­ria ol­tre che in Spa­gna an­che in Olan­da, ove di­mo­ra­no al­cu­ni in­da­ga­ti. Ad Am­ster­dam, inol­tre, sono sta­ti per­qui­si­ti al­cu­ni luo­ghi nel­la di­spo­ni­bi­li­tà del bro­ker tra cui una gal­le­ria d’ar­te de­no­mi­na­ta “AR­T3035 Gal­le­ry”, sot­to­po­sta a se­que­stro su prov­ve­di­men­to del­l’au­to­ri­tà giu­di­zia­ria ita­lia­na, men­tre in Ita­lia, al­l’e­si­to del­le nu­me­ro­se per­qui­si­zio­ni sono sta­te po­ste sot­to se­que­stro due azien­de di lo­gi­sti­ca e tra­spor­ti ubi­ca­te a Pero e a Como. L’at­ti­vi­tà in­ve­sti­ga­ti­va, ini­zia­ta a set­tem­bre 2019 e con­clu­sa­si oggi con l’e­se­cu­zio­ne del­le mi­su­re cau­te­la­ri nei con­fron­ti di 31 per­so­ne, ave­va già por­ta­to al­l’ar­re­sto in fla­gran­za di 24 per­so­ne, al­l’e­se­cu­zio­ne di al­tre 14 or­di­nan­ze di cu­sto­dia cau­te­la­re e al se­que­stro di 36 kg di co­cai­na, 87 kg di ha­shish, 9 kg di ma­ri­jua­na, 32 kg di ke­ta­mi­na e 244­mi­la euro cir­ca in con­tan­ti.