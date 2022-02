L’ultimo saluto di Giugliano ad Andrea, venerdì i funerali alla chiesa dell’Annunziata

Si terranno alle 12.00 di domani, nella Parrocchia dell’Annunziata a Giugliano, i funerali di Andrea Pragliola, il 25enne morto lo scorso sabato in un drammatico incidente su Corso Campano. Il giovane era in sella al suo Beverly quando, dopo aver festeggiato il compleanno della sorella, stava raggiungendo gli amici per scambiare due chiacchiere ma il destino beffardo lo ha strappato alla vita. Fatale l’impattato contro un’Alfa Romeo Giulietta di colore bianco, guidata da un 57enne di Giugliano.

L’impatto è stato tremendo, dopo lo schianto lo scooter è andato a sbattere prima contro un paletto poi ha terminato la sua corsa contro la serranda di un negozio. Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi ma quando il 118 è giunto sul posto il giovane era già deceduto. Tantissimi i messaggi di cordoglio apparsi nelle scorse ore sui social. Parole di vicinanza per la famiglia, in particolare per Titina, la mamma di Andrea, che dopo la morte del marito si trova a vivere questo tremendo lutto. A ricordarlo anche la paranza Quartarola: “Mancherà tutto di Te. La tua educazione, il tuo buon cuore, la tua umiltà, la tua voglia di vivere. Questa e’ l’ ultima notizia che avremmo voluto ricevere. Buon viaggio Andrea. Che il Signore ti accolga”.

Nel 2017 la morte del papà Domenico

La famiglia Pragliola aveva già vissuto un terribile dramma. Nel 2017 Domenico, papà di Andrea, era deceduto in seguito ad un incidente sul lavoro. Cadde da un ponteggio mentre lavorava in un cantiere edile in via Mattia Coppola.