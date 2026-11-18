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Sono ore di grande preoccupazione a Parete, nel Casertano, per la scomparsa di Luca Sallustro, 37 anni, di cui non si hanno più notizie da lunedì 16 novembre. L’uomo si sarebbe allontanato da casa per sostenere un colloquio di lavoro, senza però fare più ritorno. Da quel momento i familiari non sono riusciti a mettersi in contatto con lui.

A denunciare la scomparsa è stata la madre, che ha pubblicato un appello sui social chiedendo la collaborazione di chiunque possa averlo incontrato o abbia informazioni utili. La segnalazione è stata condivisa anche dall’associazione Penelope Campania, da tempo impegnata nella ricerca delle persone scomparse e nel supporto ai loro familiari.

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Secondo le informazioni diffuse, Luca potrebbe spostarsi a bordo di una Toyota Yaris rossa. È alto circa un metro e 90, ha una corporatura robusta e pesa intorno ai 100 chili. Al momento dell’allontanamento potrebbe indossare abiti scuri. La famiglia è in apprensione e spera di ricevere al più presto notizie. Chiunque abbia visto il 37enne o la vettura descritta, oppure sia in possesso di elementi utili, è invitato a segnalarli alle forze dell’ordine.