Ansia a Trecase per Alfonso Izzo, il 22enne è scomparso nel nulla

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Ore di apprensione a Trecase per la scomparsa di Alfonso Izzo, 22 anni, di cui si sono perse le tracce nella giornata di oggi, 24 luglio 2026. L’associazione Penelope Campania ODV, che si occupa della ricerca di persone scomparse, ha diffuso un appello con la descrizione del giovane, invitando chiunque abbia informazioni utili a contattare immediatamente i numeri dedicati.

Alfonso Izzo è alto circa 173 centimetri, ha una corporatura robusta, capelli corti castani e occhi castani. Un elemento distintivo è un tatuaggio dedicato al Napoli sul polpaccio. Al momento della scomparsa indossava una camicia nera, pantaloni neri e un cappello bianco, come mostrato in una delle due foto diffuse dall’associazione.

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Secondo quanto reso noto da Penelope Campania ODV, il 22enne si è allontanato a bordo di una Fiat Freemont bianca, targata ES318TW. L’associazione rivolge un appello a chiunque possa aver visto il giovane o il veicolo nelle ultime ore. Qualsiasi dettaglio, anche apparentemente insignificante, potrebbe risultare utile per le ricerche. Per informazioni o segnalazioni è possibile contattare SOS Penelope Campania al numero 351 415 5363 (anche tramite WhatsApp) oppure rivolgersi al Numero Unico per le Emergenze 112.