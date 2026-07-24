Pronti a spacciare al concerto a Napoli, arrestati con 2 kg di droga

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I carabinieri del nucleo operativo della compagnia Bagnoli sono stati impegnati in un servizio anti droga durante il concerto Ozuna e Anuel nell’ex base Nato. Sono le 16:30 quando i militari notano e pedinano due persone in sella a uno scooter. I due percorrono viale della Liberazione fino a raggiungere un palazzo a via Plinio così i carabinieri seguono i due fino a quando non entrano in un appartamento. Avviene il blitz e la perquisizione così nell’appartamento vengono rinvenuti e sequestrati 1 chili e 372 grammi di hashish suddivisa in panetti.

In diverse buste, invece, 1 chilo e 107 grammi di marijuana. Sequestrati anche bilancini di precisione e diverso materiale per il confezionamento dello stupefacente. Nelle tasche dei due arrestati, Andrea Rescigno e Carmine Forlingieri, qualche dose tra hashish e marijuana. Gli arrestati sono in carcere.

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