Lutto a Frattamaggiore per la morte del venditore ambulante Antonio Caserta

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Ieri pomeriggio Antonio Caserta è morto dopo essere caduto con il suo furgone nelle acque del porto di Termoli. Poco dopo le 13 alcuni operatori presenti sulla banchina dello scalo molisano hanno chiamato il 112 riferendo di aver visto un veicolo finire in mare con una persona alla guida. Immediato l’intervento della Capitaneria di Porto e dei Vigili del Fuoco, arrivati con più squadre e mezzi, tra cui due moto d’acqua, e i sommozzatori del Nucleo di Teramo, giunti in elicottero. Purtroppo per Antonio non c’è stato nulla da fare.

Dal Comando dei Vigili del Fuoco di Isernia era partita un’autogru, predisposta per le operazioni di recupero del veicolo. Il 58enne era originario di Frattamaggiore ma i suoi funerali di terranno giovedì pomeriggio nella chiesa di San Paolo Apostolo a Montenegro di Bisaccia. Il venditore ambulante lascia le figlie e la moglie Antonietta.

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