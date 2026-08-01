Antonio Oranio volerà in Cina come Direttore della Fotografia del progetto internazionale “Piccolo Marco Polo”

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Antonio Oranio sarà tra i protagonisti del progetto internazionale “Piccolo Marco Polo”, in programma dal 6 al 16 agosto tra Shanghai e Xi’an. L’iniziativa, promossa dalla produttrice Dadoiy Yang, punta a rafforzare il dialogo culturale tra Italia e Cina attraverso la realizzazione di un docu-reality.

Oranio ricoprirà il ruolo di Direttore della Fotografia (DoP) e Capo Troupe, coordinando il reparto tecnico e curando l’identità visiva dell’intera produzione. Un incarico di prestigio che conferma la sua esperienza nel settore audiovisivo e lo vedrà impegnato in uno dei più significativi progetti di scambio culturale tra i due Paesi.

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Le riprese si svolgeranno in alcuni dei luoghi più iconici della Cina, con l’obiettivo di raccontare, attraverso il linguaggio delle immagini, l’incontro tra culture, tradizioni e nuove generazioni. Il docu-reality accompagnerà il pubblico alla scoperta di un’esperienza di autentico dialogo tra Italia e Cina, valorizzando il confronto e la collaborazione tra due realtà ricche di storia e innovazione.