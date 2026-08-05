Anziano bullizzato al rione Salicelle, fermati un ragazzo e due minorenni

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Gli agenti del Commissariato di Afragola hanno identificato e condotto in caserma i responsabili delle vessazioni ai danni dell’anziano indifeso nel rione Salicelle: si tratta di un maggiorenne e due minorenni. Sull’esito delle indagini è intervenuto lo stesso deputato Francesco Emilio Borrelli assieme al rappresentante territoriale di Europa Verde Salvatore Iavarone: entrambi hanno denunciato l’accaduto alle autorità

“Vogliamo esprimere il mio sincero ringraziamento agli uomini del Commissariato di Afragola, diretti dal vicequestore Manuela Marafioti, per essere intervenuti con straordinaria rapidità subito dopo la nostra segnalazione del video e l’avvio della denuncia pubblica. L’individuazione immediata dei responsabili dimostra che lo Stato c’è e che non si può girare la testa dall’altra parte di fronte a simili barbarie. Ora, però, chiediamo che la giustizia vada fino in fondo. Nonostante la vittima, intimorita o rassegnata, non abbia sporto querela, gli atti sono al vaglio dell’autorità giudiziaria ed è fondamentale che vengano applicate sanzioni esemplari. Chi umilia un anziano indifeso trasformando la prevaricazione in uno ‘spettacolo’ da social network deve pagare per quello che ha fatto. Non faremo un passo indietro finché questa deriva di violenza e degrado giovanile non verrà fermata con la fermezza che merita.”

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