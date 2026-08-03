Calciomercato Napoli, prende forma il tesoretto: circa 40 milioni dalle cessioni

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Il Napoli continua a lavorare con decisione sul mercato, concentrandosi inizialmente sulle cessioni per costruire un tesoretto da reinvestire negli acquisti. Le operazioni già concluse hanno garantito al club azzurro un incasso di circa 40 milioni di euro, cifra destinata a crescere nelle prossime settimane.

L’operazione più rilevante è stata la cessione di Miguel Gutiérrez al Bayer Leverkusen per 30 milioni di euro. A questa si aggiungono il trasferimento di Luis Hasa per 2,5 milioni, quello di Alessio Zerbin al Frosinone per 2 milioni, la vendita di Alessandro Zanoli all’Udinese per 5 milioni e il prestito oneroso di Emanuele Rao, che ha portato nelle casse del club un ulteriore milione.

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Resta invece in sospeso la situazione di Jesper Lindstrøm. Il centrocampista danese aveva già sostenuto le visite mediche con il via libera del Napoli, ma la trattativa con lo Schalke 04 si è improvvisamente arenata. Le divergenze tra i due club non sono state superate e, al momento, il trasferimento viene considerato definitivamente sfumato.

Le cessioni completate consentono comunque al direttore sportivo di disporre di un’importante disponibilità economica da destinare al mercato in entrata. Il lavoro del Napoli, però, è tutt’altro che terminato. Diversi giocatori sono ancora in uscita o pronti a valutare nuove opportunità. Tra questi figurano Michael Folorunsho, Noa Lang, Cyril Ngonge e Jens Cajuste, calciatori che potrebbero garantire ulteriori entrate e contribuire a ridurre il monte ingaggi.

Attenzione anche alla situazione di Romelu Lukaku. Alla domanda sulla possibilità di accettare un ruolo da alternativa, il suo entourage ha risposto senza esitazioni: «Ovviamente no». Una posizione che potrebbe alimentare nuove riflessioni sul futuro dell’attaccante belga, qualora non gli venisse garantito un ruolo centrale nel progetto tecnico.

Diverso il discorso per Kevin De Bruyne. Il centrocampista è considerato uno dei leader della squadra e Massimiliano Allegri avrebbe espresso la volontà di confrontarsi personalmente con lui prima di assumere qualsiasi decisione. Un colloquio ritenuto fondamentale per comprendere le motivazioni del giocatore e definirne il ruolo nel nuovo corso azzurro.

Sul fronte acquisti restano numerosi i profili monitorati dalla dirigenza. In difesa continua a piacere Benoît Badiashile, mentre viene seguito con interesse anche Tiago Gabriel. Tra i giovani italiani osservati ci sono Costantino Favasuli e Niccolò Fortini, entrambi considerati investimenti di prospettiva. Per l’attacco, invece, resta vivo il nome di Sebastiano Esposito, ritenuto una soluzione interessante per ampliare le opzioni offensive. Sempre per il reparto arretrato, il Napoli mantiene alta l’attenzione anche su Federico Gatti, profilo apprezzato per fisicità, esperienza e affidabilità.

Le prossime settimane saranno decisive per capire quali trattative entreranno realmente nel vivo. Il Napoli ha già posto basi economiche solide grazie alle cessioni, ma il mercato è ancora lungo e sono attese ulteriori operazioni sia in uscita sia in entrata. L’obiettivo della società è mettere a disposizione di Massimiliano Allegri una rosa competitiva, equilibrata e pronta a recitare un ruolo da protagonista nella prossima stagione.