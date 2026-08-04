Presentato il progetto del nuovo Maradona: “Più posti, via la pista d’atletica e spalti più vicini al campo”

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Si appresta a entrare nel vivo il piano di restyling dello stadio Diego Armando Maradona. Durante l’evento di presentazione ufficiale a Palazzo San Giacomo, il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e l’Assessore Edoardo Cosenza hanno illustrato i dettagli dell’intervento strutturale, indispensabile per sostenere la candidatura della città in vista degli Europei di calcio del 2032.

Presentato il progetto del nuovo Maradona: “Più posti, niente pista d’atletica e spalti più vicini al campo”

Il Primo Cittadino partenopeo ha confermato la piena prontezza dell’amministrazione per la realizzazione dell’opera: “Appena avremo il via libera partiremo con la gara per la realizzazione dei lavori”. Il primo cittadino ha spiegato che la presentazione del dossier per Euro 2032 è l’esito di un lavoro durato oltre un anno in sinergia con la Regione Campania e le istituzioni nazionali, sottolineando la portata dell’intervento: “Il dossier si basa sulla riqualificazione dello stadio Maradona ed anche di tanti altri requisiti previsti dall’UEFA. Ci sono poi degli interventi di riqualificazione di tutta l’area di Fuorigrotta”. Manfredi ha infine ribadito l’entusiasmo della città per questo traguardo: “Abbiamo fatto di tutto per fare una candidatura competitiva e Napoli non poteva mancare perché è una capitale del calcio e non solo”.

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Prende la parola, poi, l’assessore Edoardo Cosenza: “Questo è un progetto approvato avendo avuto tutti pareri positivi e quindi a brevissimo può andare in gara con un appalto integrato. Ha avuto anche una prima validazione e verifica da una delle società più importanti in questo campo. Appena avremo l’ok partiremo con la gara finale. La Uefa doveva presentare Napoli con un’immagine sola e Napoli batte tutti tra Diego, lo stadio, l’America’s Cup e i festeggiamenti recenti. Poi abbiamo messo Caruso, Sorrentino, Loren, il Cristo Velato, i pastori, il cibo etc. Ovviamente con una sola slide già abbiamo vinto. L’Uefa ha apprezzato molto l’alta velocità e il trasporto pubblico locale per arrivare al Maradona. A Torino ad esempio allo stadio si arriva solo in auto. Invece dall’aeroporto al Maradona ci vogliono appena 15 minuti con la tangenziale. Coi lavori partiremo col terzo anello eliminando le vibrazioni e durante i lavori non perderemo neanche un posto. Ci saranno 63mila posti tutti ben visibili a differenza dei 54mila di oggi ma con alcuni posti dove la visibilità è scarsa. E le tribune saranno più vicine al campo con l’eliminazione della pista d’atletica. E la copertura che tutti ritengono brutta verrà vestita di luce e potremo fare qualsiasi gioco di luce che vogliamo. Come saranno le facciate esterne? Riprenderemo la forma dello stadio del Sole dove si vedrà lo stadio del Sole ma in ogni traliccio ci saranno decori di sera e di giorno con tutti i giocatori che hanno fatto la storia del Napoli. Sei volte ci sarà Maradona e per ogni immagine una rete iconica, poi ci saranno le mega star, le super star e le star. Ma non vi dico tutto ora, vi lascio con la curiosità…”