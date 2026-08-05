Droga e 10mila euro nascosti al rione Don Guanella, scarcerati padre e figlia

PUBBLICITÀ

Giovanni Solipago e la figlia Carmela sono stati arrestati con quasi un chilo di sostanza stupefacente e 10mila euro in contanti, nel proprio appartamento nel Don Guanella, al largo Livatino. Gli agenti del commissariato di polizia avevano fatto irruzione nella loro abitazione e li hanno beccati mentre tentavano di disfarsi dello stupefacente, hashish e marijuana, nascosto nella scatola delle cialde del caffè. L’uomo fu tradotto nel carcere di Poggioreale e la donna nel carcere di Secondigliano.

Il GIP, su richiesta dell’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord, dopo aver concesso gli arresti domiciliari alla donna, ha scarcerato anche il papà Giovanni Solipago, concedendo gli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. Le indagini intanto proseguono ad ampio raggio per verificare da dove provenisse e soprattutto a chi era destinato lo stupefacente.

PUBBLICITÀ

Traffico di droga a Scampia

Tre arresti in poche ore. Tutti per spaccio di droga. Non si plaga il traffico di stupefacenti nel rione Don Guanella, quartiere Scampia. Nel pomeriggio di ieri, 9 maggio, la polizia di Stato ha tratto in arresto 3 persone dai 37 ai 65 anni, quest’ultima con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Gli agenti del Commissariato di Scampia, con la collaborazione di un’unità cinofila, hanno effettuato un controllo presso uno stabile nel rione dove hanno rinvenuto, ben occultato, all’interno di un appartamento in uso ad una 59enne, un involucro contenente circa 600 grammi di marijuana.

Stessa scoperta poco dopo, nell’abitazione di un 65enne e una 37enne: 850 grammi di marijuana e 20 di hashish, oltre a 10mila euro e diverso materiale per il confezionamento della droga. Il 65enne ha, altresì, tentato di disfarsi di un involucro che, prontamente recuperato dai poliziotti, è risultato contenere 5 grammi circa di marijuana. Scovato anche un sistema di videosorveglianza, con telecamere che inquadravano le pertinenze dell’area esterna.