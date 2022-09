Armati alla rotonda di Maradona, inseguimento da Qualiano a Marano: due arresti

Un servizio di controllo del territorio dal risultato importante ma con un peso dal punto di vista della prevenzione che fortunatamente non si può misurare. È quasi l’alba e una gazzella della tenenza di Quarto Flegreo si trova in via Castel belvedere (la rotonda Maradona per intenderci).

Da lontano una moto di grossa cilindrata con a bordo 2 persone. I carabinieri gli intimano l’alt ma la moto – con targa polacca – non si ferma e fugge in direzione Marano di Napoli.

I militari – intanto “monitorati” dalla centrale operativa – non demordono e durante le fasi concitate dell’inseguimento il passeggero scende tentando di fuggire. Per il centauro ci sarà tempo e i carabinieri decidono di bloccare l’uomo appena sceso dal mezzo. Ha 21 anni, è di Qualiano ed è già noto alle forze dell’ordine. Perquisito, viene trovato in possesso di una pistola senza il tappo rosso.

I carabinieri però non perdono tempo perché c’è da trovare il centauro e quella moto. I lettori targhe presenti e le telecamere sono viste in diretta dai collegi del 112 e il “tracciato” porta a Qualiano. Le indagini permettono di trovare la moto nelle pertinenze dell’abitazione di Di Somma Luigi. Lui ha 54 anni ed è già noto alle forze dell’ordine. I carabinieri perquisiscono l’abitazione dell’uomo e lì vengono rinvenuti e sequestrati un fucile a canne mozzate sovrapposte senza matricola e 10 cartucce calibro 12. Il 54enne viene arrestato mentre le indagini proseguono per individuare con esattezza l’effettivo utilizzatore della moto.