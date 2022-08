Armi e droga nel trolley invece dei vestiti, 36enne nei guai ad Afragola

Un trolley pieno di armi e droga, nascosto in un vano ricavato ad arte sotto al balcone di casa. Lo hanno sequestrato i carabinieri della stazione di Afragola a una 36enne al termine di una perquisizione. I militari hanno trovato nella valigia 3 pistole e sostanze stupefacenti sufficienti a confezionare centinaia di dosi. Una Beretta 92FS calibro 9×21 aveva la matricola abrasa, le 2 scacciacani con tappo rosso erano dotate di munizioni. Poi 30 grammi di cocaina, 700 di hashish, 92 di marijuana e 4 bilancini per pesare le dosi. E, in un marsupio, 3570 euro ritenuti provento illecito.

DAL NOSTRO ARCHIVIO | Divieto di lavoro nei campi nelle ore più calde, la decisione del sindaco di Afragola [ARTICOLO 03/08/2022]

Divieto assoluto di lavoro agricolo nei campi dalle ore 12.30 alle ore 16.30 fino al 31 agosto 2022. E’ questa la decisione del sindaco di Afragola, Antonio Pannone, espressa in un’ordinanza da lui firmata.

Un provvedimento necessario per ridurre i rischi per la salute dei lavoratori: lavoro nei campi sospeso nelle ore più calde

Tale ordinanza si ritiene necessaria – sottolinea il Comune – “per ridurre i rischi per la salute dei lavoratori impegnati in questo periodo, caratterizzato da temperature molto elevate, nella raccolta nei campi e la cui attività si svolge prevalentemente all’aperto, senza possibilità di protezione dalle maggiori criticità climatiche“.

La tragica morte del ragazzo ucciso da un colpo di calore mentre era a lavoro in una serra

Solo poche settimane fa, infatti, a Falciano del Massico (Caserta), un ragazzo di vent’anni era morto per un colpo di calore. Il giovane, che viveva a Sparanise con la famiglia, mentre era a lavoro in una serra si era accasciato a terra per non rialzarsi più. Secondo il racconto dei testimoni, il giovane sarebbe caduto senza neanche riuscire a chiedere aiuto e il decesso sarebbe sopraggiunto in pochi minuti. Infatti, nonostante la richiesta di soccorso al 118 e il loro tempestivo sopraggiungere, a nulla sarebbe servito il loro intervento. La salma del ragazzo era stata trasferita all’istituto di medicina legale dell’ospedale “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta per l’autopsia, per accertare le cause della morte.